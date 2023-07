LegaMotosega Exxx…Polzive!!! Elena Lizzi apre la campagna elettorale per le europee: “La maggioranza dei popolari non c’è più”. Lega unico partito in Europa che difende gli agricoltori. Spiazzati i BenitoRemix.

L’Europarlamentare della Lega Elena Lizzi, si ricandida alle europee e coglie l’occasione di una votazione contro gli agricoltori (“il ripristino della natura”) per aprire la campagna elettorale per le europee. L’europarlamentare di Buja mette in guardia gli alleati dalle maggioranze “Ursule” che ieri in plenaria sono finite polverizzate. Manfred Weber, capogruppo dei popolari, sarebbe tentato dall’alleanza contro natura con la Meloni e non a caso Salvini ricorda: “Per me le lancette dell’orologio sono allineate al fuso orario di Roma e non di Bruxelles”. E’ iniziata la campagna elettorale e la battaglia per la primazia all’interno del centrodestra. Meloni avvertita.

“In Parlamento europeo, osserva Elena Lizzi, la maggioranza non c’è più. Le scene di esultanza della sinistra e dei Verdi per aver salvato, per una manciata di voti, un provvedimento estremista e ideologico criticato da tutti, è emblematico della situazione in cui versa la ormai ex maggioranza del Parlamento europeo. Il ravvedimento tardivo del Ppe, che dopo aver condiviso per quattro anni l’agenda di Von der Leyen, Timmermans, sinistre e Verdi si è accorto dei pessimi contenuti delle loro proposte, ha evidenziato tutte le spaccature e contraddizioni di una coalizione che non esiste più e non ha mai avuto senso di esistere. Il provvedimento sul “Ripristino della natura” è uno schiaffo agli agricoltori”. Osserva Lizzi: “ Avrà conseguenze disastrose e andrà a colpire duramente la loro attività. Incredibile che anche i deputati italiani del PD possano aver condiviso questo scempio. La Lega continuerà a difendere settori fondamentali dell’economia del nostro Paese, contro gli estremismi ideologici. Con la “Legge sulla natura”, voluta dalle sinistre e approvata per una manciata di voti ieri dal Parlamento europeo, l’Italia rischia di perdere centinaia di migliaia di ettari dedicati all’agricoltura, e in alcune zone la presenza umana sarebbe cancellata. Una follia e uno schiaffo all’intero sistema produttivo, ad agricoltori e allevatori friulani. Ecco perché è importante che il parlamento che uscirà dalle elezioni europee del prossimo anno possa correggere la rotta: la Lega continuerà la sua battaglia, auspicando un’ampia coalizione unita contro i deliri dell’estremismo “green” e contro i fiancheggiatori degli ecovandali”. Salvini si è posto l’obiettivo: superare Meloni.