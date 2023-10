MangiatoiaFriulana Exxx…Polzive!!! Emergenza migrantes in Friuli. Aumentano i tassi d’interesse e lo spred; la Lega pensa alle province per sistemare i trombati. I Benito Remix lanciano A. Ciriani in Europa.

Il Friuli è alle prese con una crisi epocale per quanto riguarda l’inarrestabile invasione dei migrantes di ogni risma e provenienza. Il livello di sicurezza nelle città è pari a zero. Lo spred in salita e i tassi d’interesse galoppano. Tuttavia, per la classe dirigente del lembo orientale italico, gli interessi sono altri. Nel centrosinistra oltre all’ossessione Bini o al caso acciaieria non sanno andare; nel centrodestra le attenzioni sono rivolte al ripristino della greppia province ad elezione diretta e alle prossime europee. La scadenza brussellese sta diventando una sorta di verifica elettorale per capire quali sono i rapporti di forza all’interno della coalizione. Fratelli d’Italia, secondo fonti pordenonesi, potrebbe calare l’asso Alessandro Ciriani come candidato alle europee nella nostra circoscrizione. A favore del sindaco, sostenuto dal fratello ministro (che vuol dire Giorgia Meloni), gioca il fatto che si trova in una zona di confine col Veneto e quindi con buone possibilità di successo, certamente più alte di Balloch o Scoccimarro. Per candidare non avrebbe nemmeno l’incombenza di dimettersi dalla carica e potrebbe, qualora venisse eletto, lasciare Pordenone solo dopo l’insediamento delle commissioni. Per ora sono ipotesi, ma pare che tutto sia in cantiere e la decisione dipenda solo e soltanto da lui. Pertanto mentre lo spred sale e il tasso d’inflazione aumenta, la Lega tiene il punto sulle province, un rudere amministrativo cui anche Salvini, nell’intervento di Pontida, ha promesso il ripristino. Dall’estremo nordest si leva la voce del vice segretario vicario della Lega Graziano Pizzimenti che tuona: «Dopo il fallimento delle Uti volute da Serracchiani, Fedriga ha riformato gli enti locali Fvg costituendo gli Edr (Enti di Decentramnento Regionale) propedeutici al ritorno delle province». Pizzimenti ricorda di aver contattato il ministro Calderoli e il presidente della camera Fontana per accelerare l’iter di modifica dello statuto regionale. Domani in commissione affari costituzionali della Camera sarà intavolata la discussione sul tema. Riparo per i trombati che percepiranno un reddito di cittadinanza all’insù visto che contestano quello all’ingiù. Gli Edr sono efficacissimi, ma non consentono di tirare mesate ai politicanti. Ancorché il consigliere regionale Markus Maurmair avesse organizzato, la settimana scorsa, un incontro pubblico sul tema, a palazzo Chigi la soluzione delle province elettive non viene vista positivamente. Giorgia Meloni avendo vissuto anni e anni all’opposizione è ben cosciente che per 5Stelle e Pd, la torta delle province sarebbe un tiramisù golosissimo servito su un piatto d’argento e a pochi mesi dalle elezioni europee. Perché farsi rosolare?