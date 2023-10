AedisNobis Exxx…Polzive!!! La Cooperativa trasferisce 13 minori da Udine a Torviscosa senza accreditamento e autorizzazioni. Oikos: “Nessun subentro, Aedis non può ereditare i nostri parametri”. Il sindaco: sono abusivi.

La cooperativa Aedis di Pasian di Prato (Ud) che gestiva lo stabile del comune alle porte di Udine in cui il 31 dicembre scorso, causa incendio, aveva perso la vita un diciassettenne e che la settimana scorsa è stata costretta a trasferire 13 minori dall’unità locale di V.le 23 marzo da Udine a Torviscosa, è di nuovo sotto i riflettori della cronaca. Il presidente Lisco accusa il comune di Udine di non avere “una strategia” ma la gestione della cooperativa, in questi ultimi mesi, è stata disastrosa con episodi di violenza continui e fenomeni d’invivibilità paurosi. Una decina di risse al giorno causa mancato controllo dei responsabili. Per questo motivo, il sindaco del capoluogo friulano ha chiesto il trasferimento di tutti i minori. Dal punto di vista di Lisco «la strategia del Comune non funziona. In cooperativa – aggiunge il titolare – siamo tutti indignati per il comportamento dei rappresentanti del Comune e non intendiamo sottometterci a qualsivoglia atteggiamento vessatorio». Quasi una presa in giro visto che, con una manovra d’imperio, ha individuato una struttura di Torviscosa dove trasferire 13 dei 19 minori ospitati a Udine. L’edificio era stato utilizzato dalla Oikos che, per problemi strutturali, aveva trasferito una ventina di minori a Cervignano. Con la cessazione dell’attività da parte dell’Oikos, per lo stabile di Torviscosa, decadevano tutte le autorizzazioni e gli accredimenti rispetto alla gestione dei migranti non accompagnati. Nella fattispecie non è permesso nessun subentro e utilizzo di autorizzazioni precedenti da una cooperativa ad un’altra. E’ necessario un nuovo accreditamento rilasciato dalla regione che attualmente la Aedis ne è sprovvista e che prevede 3 livelli: Sanitario (azienda sanitaria), Strutturale (ediliza uffici comunali) e di Funzionamento (servizi sociali). Per il sindaco Monticolo si tratta di un abuso a tutti gli effetti poichè il nuovo gestore (Aedis) non è in possesso di nessuna autorizzazione e non può usufruire del vecchio regolamento. A titolo di cronaca va ricordato l’utile di esercizio 2021 della Cooperativa Aedis che aveva raggiunto la cifra spaziale di 1 milione e 306 mila euri.