Per raggiungere i risultati che competono a un sindacato di livello nazionale riguardo le tutele dei lavoratori e all’affermazione dei loro diritti, occorre partecipare ai tavoli che il datore di lavoro convoca. E non girarsi dall’altra parte. Quello che è successo ieri a Udine resta un episodio molto grave, una ferita verso tutte le organizzazioni sindacali che lascerà il segno. La questione è seria e va ricostruita partendo da quanto era successo nei giorni scorsi quando si susseguivano a palazzo D’Aronco gli incontri fra la Delegazione Trattante del Comune friulano con le Organizzazioni Sindacali. I tavoli erano funzionali per arrivare ad un accordo sulla sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2024 per i dipendenti del Comune di Udine alla quale la UilFpl ha come sempre partecipato, confermando le richieste già presentate negli ultimi mesi. Sono impegni importanti che premiano la costanza del sindacato poiché le misure garantiscono ai dipendenti l’applicazione delle Progressioni Orizzontali e gli aumenti delle indennità del salario accessorio, previsti dall’ultimo contratto regionale». Per cercare di addivenire a una soluzione positiva tra le parti e raggiungere il risultato nel più breve tempo possibile, il sindaco, nella sua funzione di Assessore al Personale, ha scelto la strada della convocazione dei Segretari Generali delle Organizzazioni Sindacali. Per tal motivo ieri i delegati si sono riuniti a palazzo D’Aronco con l’intento di dare una svolta decisiva nei rapporti tra le organizzazioni sindacali e l’amministrazione comunale. Qui sono emerse le prime sorprese: la Uil Fpl era rappresentata dal segretario generale Stefano Bressan e dalla dirigente sindacale Antonella Carrieri. La Cisl ha inviato solo un delegato aziendale, assente il Segretario Generale. Alcuni lavoratori hanno sospettato che l’assenza della Cisl fosse dovuta al poco interesse della sigla ai problemi dei lavoratori di un Comune importante come quello di Udine. Ma la cosa più scandalosa è stata la mancata presenza dei dirigenti sindacali di FpCgil e Cisal che hanno polverizzato l’impegno del sindaco De Toni verso le relazioni sindacali. Per il segretario generale della Uil Fpl Stefano Bressan: «Questo dimostra solo l’ennesimo schiaffo nei confronti di tutti i lavoratori del comune ed è l’ennesima dimostrazione che queste organizzazioni sindacali vogliono fare solo politica e non tutelare i lavoratori. Il confronto è stato costruttivo – ha ribadito Bressan della UilFpl – e il protocollo è stato integrato e definito con le proposte dei presenti. Siamo disponibili fin da subito a firmare questo protocollo per garantire una maggior tutela dei diritti di tutti i lavoratori». Affermare i diritti dei lavoratori e degli iscritti, il primo comandamento della UilFpl. Firmato: i segretari, Rita Longobardi e Stefano Bressan.