LorenzoUnoDiNoi. La tragedia di Udine raggiunge Firenze. Manifestazione dei precari contro Confindustria.

Blitz di precari e disoccupati davanti alla sede di Confindustria a Firenze per protestare contro la morte di Lorenzo Parelli, il diciottenne impegnato in un programma di alternanza scuola-lavoro deceduto l’ultimo giorno di stage in una fabbrica di Lauzacco, in Udine.

Esposti striscioni e cartelli, e intonati slogan, sotto il palazzo di via Valfonda. Tra le scritte, ‘La vera emergenza 4 morti sul lavoro al giorno’, ‘Lorenzo uno di noi’, ‘4 morti sul lavoro al giorno gridano vendetta’.

Sul profilo Facebook ‘Chelavorodimerda’, che riunisce precari fiorentini, è comparso questo commento all’iniziativa, documentata con fotografie: «Confindustria è sporca del nostro sangue. Poco fa, alcuni/e lavoratori/trici, studenti e disoccupati della nostra città si sono palesati davanti al sontuoso palazzo di Confindustria Firenze. Quattro morti al giorno sul lavoro gridano vendetta! Lorenzo uno di noi – non si può morire così!».