LegaPolveriera Exxx…Polzive!!! Si sbriciola il granito di Fedriga. Sciolto il gruppo consiliare a Martignacco. Il segretario Marco Roiatti abbandona la Lega.

Il gruppo consiliare della Lega del comune di Martignacco, composto dai 2 consiglieri Marco Roiatti e Umberto Riva è stato sciolto. La comunicazione è stata inviata ieri al sindaco e alla responsabile provinciale del partito di Udine Elena Lizzi.

Marco Roiatti che è anche segretario della sezione di Martignacco, San Vito di Fagagna e Fagagna, si dimesso da consigliere comunale e dalla carica politica e ha annunciato che lascerà il partito di Fedriga. Umberto Riva era già uscito 3 anni fa. Le ragioni della decisione incrociano i fatti di Monfalcone e l’atteggiamento ossessivamente manicheo sul Green Pass e sulla questione vaccini. E’ evidente che all’interno della Lega, malgrado i Torquemada 4.0, c’è un ribollire di contestazioni che affiorano ed ora esplodono.

Roiatti non nega che la miccia che ha incendiato il Friuli sia stata accesa dopo quanto accaduto all’ex assessore di Monfalcone Massimo Asquini, cacciato dalla Cisint e, per questo motivo, incensata dal Messaggero Veneto.

Osserva Roiatti: «Quanto successo a Monfalcone al collega Asquini e gli avvenimenti degli ultimi mesi hanno determinato tale scelta dove i vertici del movimento hanno tradito la base. Ho letto in un articolo di fondo del Piccolo firmato dal direttore O.M. che “chi è uscito dal perimetro della Lega non può più rimanere nemmeno per convenienza”. Ecco, dal perimetro non siamo usciti noi, semplicemente i vertici hanno ridisegnato i confini e dentro quelli attuali non ci stiamo più poiché ad essere traditi sono principi e valori universali che come uomini liberi abbiamo il dovere di difendere». Il segretario Roiatti aggiunge: «Ho comunicato al sindaco la mia decisione e farò sapere successivamente la mia collocazione in consiglio comunale assieme al consigliere Riva Umberto».