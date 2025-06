LignanoSulVulcano Exxx…Polzive!!! Santin incendia la Laguna: Brini minaccia dimissioni se non gli danno un posto. Balla la maggioranza Giorgi. Dopo Lisagest scoppia il caso Farmacia Comunale. Impallinare Ponti per fare posto al consigliere. Chi ha trafugato i soldi della tassa di soggiorno?

Santin, capogruppo di “Lignano Crescita e Sviluppo” rende noti retroscena clamorosi riguardo Lignano. E rivolge un appello al consigliere “predestinato” in Lisagest Massimo Brini prendendo spunto da accordi presi in campagna elettorale, accordi che dovevano essere onorati. Santin si rivolge a Brini in questi termini: “Hai forse coraggio di smentire le voci che parlano di minacce di dimissioni se non avrai un altro posticino che invece ti aspettavi alla Lisagest? Vuoi forse dire che ai “tuoi” non hai detto di aspettare fino a settembre perché qualcosa ti sarebbe arrivato? Vuoi forse dire che non ti hanno proposto la presidenza della farmacia e lo ritieni troppo poco e vuoi darla ad uno dei “tuoi”? Accordi e disaccordi.

A Lignano ormai la maggioranza è tenuta in piedi col fil di ferro. Se lasci i lavori a metà, presto o tardi paghi il conto. Pertanto dal caso Lisagest, che sembrava archiviato con la presidenza a Falcone, in maggioranza irrompe l’assetto della Farmacia Comunale il cui presidente è Tommaso Ponti. Per quanto tempo? Chi conosce al millimetro le dinamiche spigolose su cui si muove la maggioranza del sindaco Giorgi spiega: “Oggi distruggeranno anche il progetto della farmacia comunale che doveva diventare un centro sanitario fondamentale per i turisti, con l’immobile di proprietà e con un ambizioso piano industriale che giace da mesi nei cassetti dei politicanti locali. Dai cassetti delle scrivanie alle poltrone e’ un attimo. Oggi – riferisce Santin – si tenterà di sfasciare tutto per dare un “gettone” a Brini o a un Briniano che trombato alla Lisagest minaccia un giorno e si è l’altro pure di mettere in crisi la maggioranza.