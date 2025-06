BananaRepublic Exxx…Polzive!!! A Redipuglia per Nordio schieramento di amministratori. Per il concerto della Festa della Repubblica il comune nega gli inviti all’opposizione.

Foto di rito degli amministratori dei comuni del Friuli VG invitati a Redipuglia. Vi ha partecipato il ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Non è passata inosservata la presenza della vice sindaca del comune di Grimacco, Patrizia Pauletig che ha sempre mantenuto un buon rapporto col ministro. Il guardasigilli, in rappresentanza del governo, ha deposto una corona di alloro in onore ai Caduti. E’ stato negato invece l’invito agli esponenti della minoranza in consiglio comunale a Udine al “Concerto dell’Orchestra Sinfonica” del Conservatorio Statale di musica “Jacopo Tomadini”, in programma ieri sera 2 giugno alle ore 18.