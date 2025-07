LignanoPantano Exxx…Polzive!!! La regione affida a Promoturismo la gestione della cooperativa Ge.Tur. per valorizzare l’area. Siamo sicuri? La denuncia del gruppo “Insieme per Lignano”: “La concentrazione di potere in mano a pochi concessionari è preoccupante”.

La denuncia è firmata dal gruppo “Insieme per Lignano” ed è stata diffusa solo alcuni giorni prima dell’annuncio dell’assessore regionale Callari a propostito di Promoturismo dell’assessore senza deleghe Bin che gestirà il complesso Ge.Tur. “Nella zona di Pineta e Riviera è preoccupante la concentrazione di potere in mano ai due concessionari, veri e propri “padroni” del territorio. E’ in atto un disegno preciso: soffocare economicamente le attività turistiche e ricettive, ostacolando investimenti, afflusso turistico e libertà imprenditoriale. L’obiettivo? Far crollare il valore di alberghi, ristoranti e attività economiche, portandole sull’orlo del fallimento… per poi acquistarle all’asta per pochi spiccioli. Siamo in grado di raccontarvi come l’amministrazione ha negato eventi richiesti e proposti dalle attività economiche di Pineta e Riviera per rilanciare e smuovere il commercio. Ma – sostengono gli esponenti di “Insieme per Lignano”, quegli stessi eventi vengono scartati… e realizzati con grande successo nelle località vicine. Riguardo la novità di Promoturismo, l’assessore Callari annuncia: “Verrà assegnata all’ente regionale la gestione diretta dell’ambito demaniale di Lignano Sabbiadoro attualmente affidato alla cooperativa Ge.Tur, la cui concessione è in scadenza il 31 dicembre 2025“. Lo ha comunicato l’assessore regionale al Patrimonio e Demanio Sebastiano Callari al termine dell’ultima seduta di giunta. “Questo provvedimento mira a dare nuovo slancio all’area in oggetto in un’ottica di sviluppo integrato del territorio – ha aggiunto Callari – , nonché per la valorizzazione del ruolo strategico del il turismo regionale in termini di attività sportive, impianti e attività ricettiva”. Secondo l’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini, “attraverso la gestione affidata a PromoturismoFVG l’area verrà sviluppata in sinergia con il territorio circostante, sulla stregua dell’esempio virtuoso di quanto fatto con la Darsena Porto Vecchio. Si punta ad uno sviluppo dell’attrattività turistica legata alla mobilità ciclistica, agli eventi e alle attività sportive, il tutto sempre nel rispetto dell’ambiente locale e garantendo il mantenimento di una fascia di spiaggia libera e della vocazione socio-assistenziale dell’area. Considerato che trattasi di un’area dedicata a un utilizzo di carattere ricreativo e socioassistenziale, in prevalenza senza scopo di lucro, che si ritiene possa essere meglio valorizzata da una gestione diretta da parte della Regione attraverso PromoturismoFVG, in un’ottica di sviluppo integrato del territorio e attrattiva turistica”. C’è il rischio che il monopolio si estenda? e che la concentrazione di potere in mano ai due concessionari, come ricordato dagli esponenti di “Insieme per Lignano” calpesti la libertà d’impresa e soffochi la concorrenza?