LignanoBlackOutExxx…Polzive!!! Benvenuti nel Terzo Mondo. A Riviera e Pineta da stamattina manca la corrente. Danni incalcolabili. Disagi per i turisti. Il consigliere Santin: “Siamo retrocessi al terzo mondo energetico. Il sindaco promuova un’azione legale contro Enel”.

Un Ferragosto che per lignanesi, turisti e operatori della località preferita da Hemingway resterà impresso a lungo nella loro memoria. Si pensava che i disagi fossero finiti col black out di Ferragosto e invece, nuove interruzioni di erogazione di energia elettrica sono segnalate anche stamattina. La nota ci giunge dall’informatissimo sito gestito dal lignanese Luigi Damiani che riporta: «Siamo alla follia o alle comiche dipende dai punti di vista. Alcune zone di Lignano Riviera e anche di Pineta sono senza luce dalla mezzanotte di ieri, e siamo alle 9.30 del mattino. I vigili rispondono che non è compito loro e di chiamare Enel. Però in Enel non rispondono. A questo punto la gente è esasperata. Condizionatori e cucine e induzione che non funzionano, boiler KO. I gestori dei locali sono alla disperazione per via delle derrate alimentari conservate nei congelatori e le macchine per il caffé ferme”. Damiani si chiede: «Qualcuno vorrà spiegare cosa sta succedendo???» I cittadini sono all’esaurimento.

E sul punto interviene il consigliere comunale Alessandro Santin, Leader di Lignano Crescita e Sviluppo che ribadisce: «Da giorni Lignano subisce blackout a macchia di leopardo: attività costrette a chiudere a Ferragosto, turisti esasperati, cene al buio, mancati incassi. Un danno materiale e, soprattutto, un danno di immagine che rischia di compromettere anche le prenotazioni future.

Mentre in Veneto le reti elettriche reggono, qui siamo retrocessi al rango di terzo mondo energetico.

La responsabilità primaria è evidente: infrastrutture di Enel del tutto inadeguate a sostenere i carichi stagionali. Ciò integra profili di responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.), extracontrattuale (art. 2043 c.c.) e persino potenziali ipotesi di interruzione di pubblico servizio (art. 340 c.p.).