AggressioniNeiNosocomi Exxx…Polzive!!! Cosa vengono a fare gli arabi In Friuli? Rissa al Pronto Soccorso di Udine. Colpiti due infermieri e un operatore sanitario. Caslli del sindacato Nursind: “Gli aggrediti salvati dal “Bottone rosso”. Bressan (UilFpl): “Da Gennaio a oggi segnalati 394 casi di violenza in Fvg. Un aumento del 25%. Chiediamo una postazione fissa attiva 24H”.

Il personale sanitario che lavora nelle aree di emergenza-urgenza dei presidi sanitari del Friuli VG lavora con cuore in gola e con la paura di subire un’aggressione da parte di pazienti violenti, scalmanati o alterati come il caso della notte di Ferragosto al pronto soccorso di Udine. Si lavora con la tensione la paura e l’esasperazione. Sono sempre più frequenti i casi di violenza da parte di pazienti che aggrediscono infermieri e operatori sanitari. L’ultimo episodio risale alla notte di Ferragosto quando uomo di origine araba – secondo la testimonianza di Afrim Cassli presidente del sindacato infermieri (rilasciata al MV) – che si trovava in osservazione breve e intensiva ha iniziato a dare in escandescenze e cercato di colpire un paziente. L’intervento tempestivo di due infermieri e un operatore sanitario ha evitato il peggio, ma l’uomo, in evidente stato di alterazione ha colpito con calci e pugni gli infermieri e cercato di aggredire anche l’operatore sanitario. I tre aggrediti sono stati costretti a ricorrere alle cure dei loro colleghi, causa 3 giorni di prognosi. Per fortuna è entrato in funzione il “Bottone Rosso” attivato poco tempo fa nelle aree di Emergenza-Urgenza degli ospedali. “In meno di 7 minuti – ricorda Cassli – sono arrivati i mezzi delle forze dell’ordine che hanno messo fine alla rissa”. Per il sindacato infermieri c’è forte preoccupazione tra il personale sanitario già fiaccato dal problema cronico della carenza di personale. Stefano Bressan, Segretario Generale della UilFpl rileva la “Brutalità dei numeri che compongono gli episodi di cronaca. Da un’inchiesta svolta dal nostro sindacato è emerso che i casi di aggressioni verbali ai danni del personale infermieristico, periodo 2022 al 2024, sono aumentati del 29% nello stesso periodo. Sono state registrate 394 segnalazioni di aggresioni in tutto il Friuli VG. Con un aumento del 25%. Maglia nera della cronaca è Udine con 139 casi. Tuttavia Bressan tiene a precisare che, “Va ringraziata la direzione sanitaria per quanto è stato fatto fino ad oggi a tutela del personale. Ma non basta. Chiediamo una postazione fissa attiva 24 su 24 e 7 giorni su 7 di agenti a sorveglianza del Pronto Soccorso. Per disincentivare i violenti”.