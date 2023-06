LignanoBaccano Exxx….Polzive!!! Sbrego Tricolore in riva all’Adriatico. Antonio Falzarano pronto a prendere in mano un partito ancora diviso. “Chiudere col passato”.

Antonio Falzarano può vantare una notevole esperienza politica sul territorio e una lunga militanza con Fratelli d’Italia. Uno dei pochi iscritti in Friuli dal 2013. Vanta ottime relazioni agli alti livelli della fiamma tricolore e un buon “portafoglio” di tessere raccolte a Lignano. L’obiettivo di Falzarano è quello di rinnovare il partito e spurgarlo dalla presenza di alcuni capataz locali che alle ultime regionali lo hanno fatto precipitare al 13%. Addirittura 4°partito della coalizione. Se uno pensa che alle politiche del settembre scorso, nella città balneare, Fratelli d’Italia aveva toccato il 42%, forse, ragiona Falzarano, c’è qualcosa che non va. Stesso discorso per le comunali del 2022 quando il partito di Giorgia Meloni non riuscì ad andare oltre uno scarso 7%. Per superare queste defaillance l’esponente dei patrioti si candida a prendere in mano il partito e assicura che molti degli attuali iscritti vorrebbero passare con lui, compresi i Falcone, Borghesan, Enzo Paolo, Zanetta e Fadigati.

Il prossimo anno ci sono le europee, banco di prova decisivo per il partito di Giorgia Meloni ma soprattutto un test per capire qual’è il centravanti del centrodestra. Si punta alla primazia all’interno dell’alleanza con l’obiettivo regionali 2028 ma soprattutto a mantenere a buona distanza il concorrente principale che è la Lega. Falzarano è al lavoro, lo si è notato giovedì scorso in terrazza mare intrattenersi a lungo col direttore de “La Stampa” Massimo Giannini (vedi foto), l’occasione era quella della kermesse “l’Alfabeto del Futuro” organizzata dal Messaggero Veneto. Per l’imprenditore lignanese ora si tratta di continuare a raccogliere iscrizioni e imbastire la campagna per le europee, oltre a riservare una grossa sorpresa per i turisti.