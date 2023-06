LegaMotosega Exxx…Polzive!!! Il Meccanismo dilania il Carroccio. Da una parte l’ala pragmatica di Giorgetti-Fedriga; dall’altra gli “ungheresi” identitari di Salvini-Dreosto. Verso nuovi scenari futuri. Conseguenze in Friuli VG.

Fedriga, intervistato da Massimo Giannini, lo ha ribadito giovedì sera a Lignano: «Sul meccanismo di stabilità è preferibile mettere da parte le opposizioni ideologiche». Salvini, seguito da Marco Dreosto, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, mantiene invece una linea identitaria, legata – come riporta il quotidiano “Domani” – alle parole d’ordine delle origini che sono quelle del sovranismo d’antan. Quello espresso dallo stesso Dreosto su queste pagine ieri. Si capisce che tra Dreosto e Fedriga le visioni, a partire dal Mes, sono inconciliabili. Dreosto è ormai considerato il numero due della Lega (oggi era nientemeno che in Veneto a presiedere il congresso regionale della turbolenta Liga locale). Un segnale inequivocabile del grado di fiducia che lo spilimberghese sta riscuotendo su Salvini e che alimenta il nervosismo nel partito con ricadute a cascata nel governo regionale. Inevitabili poiché Salvini, diversamente da Giorgetti-Fedriga, insiste nella sua linea per mettere in difficoltà Giorgia Meloni. Il Mes è un caposaldo della lotta politica leghista e Salvini è intenzionato a tenere il punto, nessuna apertura di credito:«Non ritengo ci sia bisogno di mettersi in mano a fondi stranieri», osserva. La stessa posizione di Marco Dreosto che è l’opposto di quella di Giorgetti. Nella polemica si è infilato anche Fedriga che, sempre giovedì sera a Lignano, ha ribadito: «Ratificare la riforma del Mes non vuol dire utilizzare il Mes. Non sono a stessa cosa». Un endorsement neanche tanto velato alle posizioni di Giorgetti e un avviso a Salvini-Dreosto: “Nella lega c’è qualcuno che la pensa in maniera diversa dal leader”. Questo qualcuno, come tutti sanno, è l’eterno possibile erede di Salvini, ovvero Fedriga e le antenne, soprattutto in Friuli, captano ogni segnale del governatore che ha avviato proficui rapporti con Fratelli d’Italia. Salvini invece, è già in campagna elettorale per le europee e sta cercando di utilizzare la vicenda del Mes per complicare la vita alla Meloni ed erodere parte del consenso in vista della sfida del prossimo anno. Per la circoscrizione del Nord Est i nomi dei candidati li decide Dreosto. Ci saranno anche i friulani.