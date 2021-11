LignanoBaccano Exxx…Polzive!!! Il sindaco Fontanini in letargo. La regione investe oltre 300mila euri per il Natale di Lignano organizzato dalla Lisagest del presidente Rodeano.

Oggi a pochi passi da Udine la Lega del segretario Fvg Marco Dreosto aveva organizzato una convention riservata agli amministratori del Carroccio. Sempre oggi il sindaco leghista del capoluogo friulano, quasi a voler onorare l’assemblea, lanciava la proposta in perfetto stile Gebbelsiano di voler demolire l’orribile sarcofago di piazzetta Antonini. Un pivettaro come esempio di inutilità amministrativa. Gli altri amministratori invece, vanno al sodo e pedalano.

E’ il caso del comune di Lignano governato dal centrosinistra di Fanotto-Ciubej che ha ricevuto dalla Lisagest del presidente Rodeano, il piano finanziario per le festività natalizie 2021/2022. L’impegno di spesa per la 18a edizione è di 326.800,00€ di cui 160.000,00€ a carico del Comune. Per fare un esempio con Udine, Fontanini non ha i soldi per addobbare piazza XX settembre ed è costretto a chiedere il sostegno a Massimo Blasoni di Sereni Orizzonti. In questo senso aumenta il grado di fascinazione di Lignano rispetto a quello di Fontanini-Sarcofago. Per la località turistica va segnalato l’impegno di Promoturismo che ha scelto il Natale lignanese per promuovere il food & beverage dei prodotti tipici friulani.

L’iniziativa lignanese è denominata “Natale d’a…mare 2021” e comprende: L’allestimento del “Villaggio di Natale” con un numero di 40 casette con attività commerciali di oggettistica, somministrazione di alimenti e bevande e promozione della regione e dei prodotti del Friuli Venezia Giulia per il tramite di uno o più info-point della Promoturismo FVG con il prodotto Montagna Friuli; l’allestimento e la gestione, in collaborazione con le associazioni locali, del Presepe di Sabbia ispirato a Dante; il “Capodanno in piazza” e la tradizionale “Foghera” sull’arenile. Inoltre sono previsti eventi da svolgersi a cavallo tra tutto dicembre 2020 ed il 31 gennaio 2021. “Natale d’A…mare” riveste una notevole rilevanza in termini di promozione turistica, anche a livello sovranazionale, che esprime la località di Lignano Sabbiadoro e le positive ricadute sul tessuto economico della città. Intanto Pieri di Udine pensa al sarcofago.