AchtungVienna Exxx…Polzive!!! Il Lockdown spinge gli austriaci No Vax in Friuli. Paolo Rumiz scrive a Fedriga: Che esempio può dare il dottor De Monte?

Friuli sotto stress. Da una parte l’Austria, dall’altra una classe politica dilaniata da un cortocircuito vaccinale che ha disorientato un’intera regione. Il caso Sgarbi di palazzo Oberdan è solo un piccolo esempio. C’è una lettera di Paolo Rumiz indirizzata al presidente Fedriga che rivela l’abisso cui è precipitato il Friuli VG. Intanto, fra le altre emergenze spunta quella del lockdown previsto dal cancelliere austriaco Alexander Schallenberg per i non vaccinati a livello nazionale. Le conseguenze per i friulani sono inaspettate. Da ieri, molti austriaci no vax, non potendo entrare nei loro locali, hanno preso d’assalto i negozi della provincia di Udine. Le conseguenze sono immaginabili. E sul caso NoVax e sul comportamento dei politici regionali, interviene duramente Paolo Rumiz che ha inviato una durissima lettera al presidente Fedriga. Caso De Monte, personale sanitario, ospedale Cattinara nel mirino dell’autore. Ecco una sintesi

“Spettabile presidente Fedriga,

Accolgo con un “evviva” la sua forte presa di posizione in merito alla micidiale pericolosità degli assembramenti no-vax e no-green. Un monito, il suo, con il quale concordo in pieno, e al quale fa riscontro un rumoroso silenzio da parte dell’opposizione. Peccato che una simile, autorevole dichiarazione – mi sia consentito di dire – avrebbe risparmiato un bel po’ di contagi (e forse di vite perdute), se fosse stata fatta prima che tutto degenerasse a scapito dell’immagine e dell’economia di Trieste, e soprattutto prima che gli ospedali della mia città si riempissero, come in queste ore, di una vera e propria bolgia di no-vax e no-green infettati dal Covid 19 a causa degli assembramenti da loro stessi voluti. … Già trovavo paradossale che alla manifestazione di blocco al Molo VII avessero fatto l’occhiolino proprio i discepoli della scuola del manganello, parlo di Meloni e Salvini, o illustri esponenti della sua alleanza di governo. Ora trovo ancora più demenziale che nella recente conferenza stampa sul tema, a parlare contro gli assembramenti si siano presentati, con fantastica faccia tosta, alcuni di coloro che in fase elettorale li avevano promossi e fomentati. I permissivi, ora, volevano improvvisamente “fucilare i disertori” Agrusti NdR . Una capriola politica come minimo spudorata, di cui ella dovrebbe prendere atto, per capire cosa bolle nella pentola della sua giunta. Le consiglio caldamente anche una visita senza preavviso all’ospedale di Cattinara, dove lunedì sono andato per un controllo di routine. La situazione è a prima vista insostenibile. Il pronto soccorso intasato da presunti contagiati, quasi tutti no-vax e no-green; il personale medico e infermieristico allo stremo dopo giornate in prima linea vissute tutte nello “scafandro” anti-Covid (provi, signor Presidente, provi che cosa significa)…. Ma soprattutto si sono aperti paurosi vuoti nel personale di molti reparti proprio nel momento dell’emergenza, con conseguente allungarsi delle liste d’attesa per terapie o interventi chirurgici. Già “il Piccolo” lo aveva scritto: tutto nasce dal fatto che i dipendenti no-vax e no-green, circa 250 persone (un numero abnorme) fra Trieste e Gorizia, anziché essere spediti a casa data la situazione, sono stati graziosamente esentati dalle loro funzioni e parcheggiati a pieno stipendio in ambienti dove svolgere “altre mansioni”, spesso impiegatizie. Quello che non sapevo è che parecchi di questi privilegiati, anziché starsene buoni e zitti, per il danno procurato a Trieste, tiranneggiano i neo-laureati chiamati a dare una mano in corsia, il che fomenta un clima di sfascio pericolosissimo. Il clima in ospedale è pessimo. Nella sala d’attesa di un reparto ho visto uno di questi signori insultare come “serva del regime” una giovane dottoressa distrutta dalla fatica, che non ha avuto nemmeno la forza di rispondere.

E lì mi sono chiesto chi consentiva a questa gente una simile libertà di linguaggio e di offesa. Quale copertura dietro a tutto questo? E qui viene la domanda delle domande, signor Presidente. Una domanda che tutto il personale sanitario si sta facendo da mesi. Come è possibile che in piena emergenza Covid, la sala operativa regionale per l’emergenza sanitaria – come dire il quartier generale del pronto intervento anche sulla pandemia – sia diretta da un medico, il dottor Amato Da Monte, notoriamente vicino ai no-vax, che ha manifestato il suo scetticismo sui vaccini e afferma di essersi fatto somministrare – non si sa bene dove – una sola dose di Sinovac, formula cinese non registrata in Italia? Che coerenza fra questa scelta e la sua coraggiosa presa di posizione, signor presidente? È questo l’esempio che si dà al personale sanitario in un momento così grave? E oggi ci troviamo con gli ospedali triestini presi tra due fuochi, entrambi no-vax: i ricoveri e l’esenzione dal lavoro in prima linea. Sono cose che, come minimo, fanno pensare, non crede? Cose che forse, in un’altra Italia e con un’altra opposizione, avrebbero scatenato un putiferio. Ma non è questo il punto. Il punto è che, per coerenza, dopo la sua coraggiosa presa di posizione, lei debba fregarsene degli insulti che in questo momento le piovono addosso, sui cosiddetti “social”, dal girone dantesco degli oscurantisti e, pur ascoltando le ragioni di chi dissente, debba porre riparo a questo clima di sfiducia che, a mio parere, è ancora più grave della stessa pandemia”.