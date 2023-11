LignanoBaccano Exxx…Polzive!!! Aleggia il mistero sopra il Natale d’A…mare. Annullato un concorso per l’assunzione di un avvocato in comune. Chi era la “predestinata”?

In data 21 novembre scorso il segretario generale del Comune di Lignano Sabbiadoro ha annullato il concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 1 “Istruttore Direttivo Avvocato” da assegnare all’Area Amministrativa del comune. Malgrado la procedura concorsuale fosse stata indetta ancora il 13 ottobre, non risulta pubblicato il numero degli aspiranti. E la cosa appare strana visto che per un professionista l’incarico nella pubblica amministrazione garantisce una sicurezza economica non trascurabile. Occorre dire che il 17 ottobre scorso è stato pubblicato un avviso di “errata corrige” relativamente ai “requisiti per l’ammissione al concorso”, in cui si prescrive il “possesso dei requisiti previsti dalla legge 247/2012 per l’iscrizione all’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e iscritto a un albo ordinario circondariale da almeno 5 anni”. In pratica il candidato deve necessariamente essere un cassazionista. Il sospetto che un magheggio stesse germogliando, non è da sottovalutare. Appare chiaro che nelle intenzioni dei promotori dell’operazione c’era la volontà di facilitare il trasferimento di una persona molto vicina a un amministratore del comune di Lignano. Progetto poi svanito per via di una chiamata inaspettata ad un altro concorso. Ora il mistero lignanese s’infittisce: sarà bandito un nuovo concorso? oppure verrà abbandonata la necessità del comune di Lignano di avvalersi della figura di un avvocato? E gli iscritti? Natale d’… aMare con mistero lagunare.