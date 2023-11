FriuliCollinare Exxx…Polzive!!! Bottoni riconfermato presidente all’unanimità. Il Comitato esecutivo allargato a 6 componenti. Sfuma la presidenza a Fratelli d’Italia.

L’assemblea dei 16 sindaci della Comunità Collinare del Friuli ha eletto ieri sera all’unanimità Luigino Bottoni presidente del sodalizio. Per lui è una riconferma e una solida credenziale visto l’esito del voto. Durante i lavori, l’assemblea ha nominato il nuovo Comitato esecutivo composto dagli uscenti Daniele Chiarvesio, Giambattista Turridano, Luca Violino e Roberto Pirrò. Saranno affiancati dai nuovi entrati Marco Chiapolino in rappresentanza di Forgaria e da Gaia Papinutto di Buja. Un esecutivo allargato per consentire alla Comunità di mantenere uno stretto legame col territorio. Per il riconfermato Luigino Bottoni si tratta di un segnale di «grande compattezza frutto di una unità territoriale che raramente si riscontra e che ha consentito nei tre anni precedenti di raggiungere risultati molto lusinghieri, prospettando così ancora maggiori sviluppi». Nulla da fare per Fratelli d’Italia che puntava a qualcosa in più del rinnovo di Turridano nell’esecutivo. Molto probabilmente il tavolo delle compensazioni si trasferirà su altre latitudini dove alcune società sono ancora in attesa di definire la governance: la golosa Ausir; la presidenza della Comunità delle Prealpi Orientali Friulane, quella della Carnia; Friulia e la neonata Fvg Energia. Per come sono andate le cose in Collinare la base dei Benito Remix non è soddisfatta e l’argomento sarà all’ordine del giorno nell’incontro fissato per venerdì 1°dicembre a Buja dove si ritroveranno tutti i vertici regionali e locali al bar Centrale. Baritussio, Zontone, Piccoli e Briante come amministratori comunali, Treleani e Balloch consiglieri regionali e i rispettivo coordinatori, Candotto, provincia Udine e Rizzetto Regione Fvg.