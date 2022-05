LetameFriulano Exxx…Polzive!!! Irrompe a Pocenia (Ud) il caso della costruzione di uno stabilimento per il recupero di rifiuti pericolosi. Cittadini in allarme per la quantità di amianto: 100quintali.

I cittadini del comune di Pocenia (Ud) sono all’oscuro. Malgrado la campagna elettorale in corso, nessuno ne parla, nemmeno gli amministratori della maggioranza uscente del sindaco Gigante. Cosa c’è da nascondere? Si tratta di un progetto presentato in regione nell’ aprile scorso dalla ditta Execo srl di Teolo (PD) e prevede la realizzazione di un impianto per lo stoccaggio e il recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi con capacità prevista di 115.000 tonnellate all’anno. Lo denuncia il consigliere regionale dei 5Stelle Cristian Sergo che è rimasto colpito dalla mole di amianto che verrà trattata nello stabilimento che sorgerà nella zona industriale di Pocenia a 600 metri dalle abitazioni e a 50 metri dall’autostrada.

Nella relazione tecnica che la ditta Execo di Teolo ha depositato in regione si legge che tra i rifiuti stoccati è previsto il recupero di 100 quintali di amianto all’anno. Un quantitativo mostruoso ed è per questo che il sindaco uscente Sirio Gigante non ha fatto conoscere alla cittadinanza il nuovo progetto. Sequestrata la verità tossica ai residenti. Nello specifico, la relazione rivela che il q uantitativo massimo di rifiuti stoccabili al giorno sarà di 885 tonnellate di cui 250 di rifiuti pericolosi. L’area su cui sorgerà lo stabilimento risulta di proprietà della società Ventel Sistemi srl (immobiliare del gruppo Ethan) ed è concessa da quest’ultima in locazione alla ditta Execo srl di Teolo. La superficie totale dell’area interessata all’insediamento è pari a 9.700 mq. Le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti sono 3: