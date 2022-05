BuiaBuja Exxx…Polzive!!! La coppia Saro-Fulchir candida Calligaro, il vice sindaco vicino al Battaglione Azov. Fratelli d’Italia e Lega convergono su Silvia Pezzetta. A Codroipo vertice di Fratelli d’Italia, Margherit fuori.

L’offesa più disgustosa che la medaglia d’oro al valor civile poteva ricevere il 6 maggio è stata quella di ritrovarsi come candidato sindaco alle prossime elezioni colui che ha rifiutato la tessera di Fratelli d’Italia. Secondo il candidato sindaco dell’accozzaglia collinare, il partito della Meloni sarebbe, per lui, troppo “Atlantico”. Giovanni Calligaro sarà l’unico candidato simpatizzante di un’estrema destra facilmente accostabile alla formazione militare diventata tristemente famosa in questi giorni: “Il Battaglione Azov”. Buja impaurita dal randello e dal ricino. E’ questo l’esito dell’operazione targata Saro-Fulchir messa in piedi velocemente per arrostire i candidati a loro poco graditi, a partire dall’europarlamentare Elena Lizzi. Purtroppo la sconsiderata operazione ha già allarmato i bujesi che non sono allocchi. “Senza copertura e collegamento politico con Trieste, Buja rischia l’isolamento; economico, sociale, culturale”. Sussurra un anonimo. Per converso Lega e Fratelli d’Italia hanno stretto un accordo con la consigliera comunale più votata alle ultime elezioni, Silvia Pezzetta. Sarà lei la candidata sindaca a Buja sostenuta da tre liste di gran livello: la sua una civica molto robusta, più Lega e Fratelli d’Italia. L’atlantica Pezzetta era vice sindaco con Bergagna, poi espulsa senza ragione per lasciare il posto a Calligaro, l’esponente “Azov” di BuiaBuja. Ad oggi i candidati sono tre: Mattiussi, Pezzetta e Calligaro. Sarà una lotta davvero interessante, con in campo le forze moderate, occidentali, laiche, per impedire al baluardo liberale autonomista del Friuli di scivolare nei fantasmi del Battaglione Azov.

Molto meno complessa invece la situazione a Codroipo dove ieri sera si sono riuniti i vertici di Fratelli d’Italia per discutere la “mozione Margherit”. Erano presenti tutti i 24 candidati, il segretario regionale Rizzetto e, in videoconferenza, il capogruppo Luca Ciriani. Irriferibili le parole del senatore di Pordenone che hanno indispettito perfino il giovanissimo candidato Gabriele Siino (18 anni). Il capogruppo uscente Daniele Margherit non sarà in lista per decisione unanime e popolare. All’incontro di ieri sera erano presenti: Roberto Piccini, Vincenzo De Rosa, Andrea D’Antoni, Fabio Marchetti, Marzio Giau e altri.