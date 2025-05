“I miei auguri e le mie felicitazioni al nuovo Pontefice Leone XIV. Importante il suo messaggio di pace, dialogo e solidarietà. Il suo ministero sarà fondamentale in questo scenario di cambiamenti e di sfide che vedrà protagonista tutto il mondo. Il Pontefice Leone XIII viene ricordato come il “papa dei lavoratori” per aver formulato i fondamenti della moderna “dottrina sociale” della Chiesa. Sono certo che Leone XIV prosegua su quel percorso”