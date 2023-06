LennaCotenna Exxx…Pozive!!! Il faraone carnico ha sbagliato i conti del mostro municipio: 5milioni e 300mila euri non bastano più. Serve nuova iniezione di “grano” o rivedere il progetto. Paga Pantalone.

Su queste pagine lo avevamo previsto. Impegnare la cifra di 5 milioni e 300mila euri per ristrutturare la sede municipale di un paesino di 900 anime era da pazzi. Sprecare cifre simili per ospitare sindaco e 4 assessori è da sultani arabi. Lo stesso giudice del Tribunale di Udine aveva strabuzzato gli occhi durante la discussione del procedimento relativo alla querela del sindaco Lenna contro Leopost (assolto) quando ha sentito parlare del costo della ristrutturazione. E infatti la giunta comunale di Forni di Sopra si è trovata incartata e in difficoltà sul progetto voluto dal faraone tanto da deliberare che, “a seguito dei recenti sviluppi geopolitici, i prezzi delle materie prime ed in particolare i materiali edili sono cresciuti in maniera considerevole, pertanto, il progetto approvato non potrà essere attivato se non con un incremento di spesa assolutamente non sostenibile da parte dell’Amministrazione comunale”. In pratica il sindaco chiede ulteriori soldi a pantalone, oppure, se non glieli danno, sarà costretto a “disporre la revisione del progetto stesso riducendone la volumetria e ridistribuendo gli spazi al fine di rendere funzionale l’opera entro la spesa originariamente prevista”. Ciò vuol dire che i 5 milioni e 300 mila euri devono essere comunque spesi. Lo spreco deve materializzarsi. E allora sorge un dubbio: chi ha interesse a progettare e realizzare un mostro-municipio che, causa venti di guerra, il suo costo salirà a 6/7 milioni di euri? Il progetto definitivo dei predetti lavori è stato elaborato un anno fa dallo studio Cooprogetti Scrl di Pordenone, quale capogruppo mandatario del RTP costituito con lo studio Geza, Gri e Zucchi architettura Srl e il geologo Paola Parente mandanti, su

incarico affidato nel 2021 comportante una spesa complessiva di 5.300.000,00 euri di cui 4.377.817,33 per lavori. Chi ha sentito puzza di bruciato prima di tutti è stato il Rup Adriano Ioan che ha tagliato la corda la settimana scorsa. A sostituirlo è stato chiamato un tecnico della Comunità montana della Carnia. Bisogna procedere, la campagna elettorale per le comunali di Forni di Sopra (e di Sotto) è alle porte e il vice segretario provinciale della Lega non vuole dare un dispiacere ai dirigenti del partito.