ApuPolveriera Exxx…Polzive!!! L’Old Wild West di Predone nei guai per tre giocatori dopati.Veleni e sospetti. Nel manicomio udinese in arrivo il nuovo direttore sportivo.

Una coincidenza clamorosa, quasi un giallo a tinte fortissime quello che travolge in questi giorni l’Apu Old Wild West di Pedone. La squadra di basket udinese che ha perso recentemente le semifinali play off di A2 col Forlì 2015. Secondo quanto si apprende da Telefriuli, nel corso dell’ultimo incontro di Udine le verifiche dei sanitari delegati del Coni avrebbero portato alla scoperta di tre casi di Doping su altrettanti giocatori (due americani e un italiano). I controlli sarebbero stati effettuati anche da personale del Nas. Una fulminata imprevista, che desta qualche “sospetto” e che arriva proprio nei giorni in cui sono avviate le trattative per l’ingaggio del nuovo direttore sportivo Andrea Gracis. Il tecnico della Nutribullet Treviso Basket dal 2014, approderà nel Far West udinese di Pedone-Faraone. Sul caso doping, qualora ai giocatori rilevati venisse confermata la presenza di sostanze dopanti nel sangue, non potranno tirare la mesata. Inoltre i contratti in essere porranno essere annullati.