LegaMotosega Exxx…Polzive!!! La Lega mantiene le tradizioni: Cena natalizia del provinciale a Coderno di Sedegliano. Animi infiammati in vista delle elezioni. Monfalcone e terzo mandato. Mantenere il primato dell’alleanza in Friuli. Fedriga e l’annunciato Crippa tirano il paccone. Compensa Cisint.

La Lega conserva le tradizioni anche se tradisce la bassa per il medio Friuli. Per la cena natalizia non più lo storico appuntamento di Carlino, bensì Coderno, la frazione di Sedegliano che ha dato i natali al teologo terzomondista David Maria Turoldo. Cena provinciale in cui l’atmosfera era elettrizzante e dove non sono mancati gli scatti in avanti e le ambizioni per il 2025. Bordin, Leon, Zilli, Pizzimenti, Cisint, Valent, Pischiutta, Spagnolo,Bosello, Pilosio e altri amministratori hanno partecipato all’evento. Era stato annunciato il vice segretario Andrea Crippa ma non si è presentato, nemmeno il presidente Fedriga. Sul presidente, il sindaco di San Daniele ha mostrato un sondaggio in cui nove cittadini su dieci sono favorevoli al terzo mandato per Fedriga. Ma, come tutti sanno, gli alleati non sono d’accordo, come non sono d’accordo di ingoiare a scatola chiusa la candidatura del leghista Fasan a Monfalcone. Forza Italia sta già pensando a una candidatura alternativa. Con queste premesse si va al 2025 con le aspettative delle provinciali e le bellicose compensazioni partitocratiche.