LegaMotosega Exxx…Polzive!!! Il direttivo regionale spazza il vento di crisi: Nominati ieri sera i nuovi vertici: Cisint, Pizzimenti, Roberti, Leon, Bernetti e Scaglia. Obiettivo: Provinciali e comune di Udine. Esordio giovedì al Nodo di Codroipo. Convegno su Sicurezza e islamizzazione..

Il segretario della Lega Fvg ha comunicato i nomi dei nuovi vertici del partito in FVG: «Si è tenuto ieri sera il primo direttivo regionale nella nostra nuova sede di Udine, che sarà il cuore operativo della nostra azione politica sul territorio. In questa occasione, alla presenza di Governatore, Assessori, Consiglieri Regionali e Parlamentari, abbiamo definito una squadra di grande valore, con nomine che rafforzano ulteriormente il radicamento, la forza e il buon stato di salute del nostro movimento in Friuli Venezia Giulia: l’on. Anna Maria Cisint sarà Vice segretario regionale con delega ad enti locali e sanità, affiancando nel ruolo l’on. Graziano Pizzimenti già vice segretario regionale con delega alle infrastrutture; l’assessore regionale Pierpaolo Roberti, componente del direttivo, avrà la delega a sicurezza e immigrazione,

Michele Leon è confermato nell’importante ruolo di responsabile organizzativo, Fabrizio Bernetti quale responsabile del tesseramento, cosí come Davide Scaglia continuerà ad essere l’amministratore finanziario del movimento regionale. Figure di esperienza, competenza e territorio: una squadra determinata a dare risposte concrete a cittadini e amministratori per guidare assieme e con forza le prossime sfide che ci attendono. Esordio giovedì 12 giugno al “Nodo” di Codroipo per un confronto sul.tema di “Sicurezza e Islamizzazione”.