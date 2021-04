LegaFvg Exxx…Polzive!!! Fontanini perde il controllo delle leonesse friulane. La fascinosa Basaldella getta la spugna; Lorenza Ioan su tutte le furie; Giulia Agostinelli sul podio. Esclusivo.

La peggior settimana del sindaco Fontanini 〈che si consola con una multa di 600 euri comminata dal Tribunale di Udine al blogger 〉 si colora di un nuovo incendio. Volano i petardi fra le componenti del gentil sesso leghista. La prima esplosione è avvertita nell’area della fascinosa consigliera comunale Claudia Basaldella. A lei Fontanini ha affidato la delega alla tutela e al benessere degli animali. La Basaldella si è particolarmente distinta in questi mesi per impegno e dedizione verso cani e gatti, tuttavia all’inaugurazione dell’area di sgambatura dei cani avvenuta ieri nel parco di Udine Est, la delegata era assente. La presenza di Fontanini e del vice è stata sonoramente fischiata da un gruppo di manifestanti. Come mai la consigliera delegata era assente? e invece era presente il consigliere Govetto? Un segnale inequivocabile del malessere che alcune consigliere stanno vivendo in maggioranza. La Basaldella, secondo voci molto attendibili, sarebbe pronta a restituire la delega agli animali. Un disordine preoccupante che va ad incastrarsi con un’altro caso che sta montando in queste ore, quello di Giulia Agostinelli. La cocca dell’assessore Franz è stata sistemata come segretaria della Lega nella sede di Reana del Rojale. Un riconoscimento per il suo grande impegno profuso durante le ultime campagne elettorali in Friuli. Fin qui nulla di eccezionale. La bufera si è alzata quando la Agostinelli ha fatto per la prima volta la sua apparizione sul Canale 110 di Udinese Tv, sarà ospite fissa. Una scelta imprevista nata fra le batterie diplomatiche del consigliere Govetto e i responsabili della Tv friulana. Molti leghisti sono rimasti sorpresi dall’attivismo del forzista in casa leghista. Un attivismo che ha mandato su tutte le furie la capogruppo Lorenza Ioan che è stata vista battere i pugni sul tavolo di palazzo D’Aronco di Udine. Govetto decide in casa lega? Insomma a Udine, dopo il caso Fuccaro, il partito di maggioranza entra un una crisi di genere che rischia di alterare i già difficili equilibri del consiglio comunale. Fontanini, che esulta miseramente per una multa, perde il controllo anche delle leonesse del consiglio comunale.