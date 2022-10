LegaElettrosega Exxx…Polzive!!! La sezione di Monfalcone elegge Antonio Calligaris, il primo segretario “in deroga”. In Veneto Roberto Marcato attende il nuovo regolamento.

E’ stato eletto ieri mattina a Monfalcone il nuovo segretario della sezione locale della Lega. Si tratta, come anticipato su queste pagine, del consigliere regionale e comunale Antonio Calligaris. Come si ricorderà il congresso era stato convocato il 24 settembre ma a Milano non avevano ancora concesso la deroga all’incompatibilità del consigliere regionale. L’attuale regolamento, tuttora in vigore, parla chiaro: “La carica di segretario regionale (o di delegato territoriale in questo caso) è incompatibile con la carica amministrativa di livello sovracomunale”. Ottenuta la deroga, il commissario provinciale di Gorizia Bearzi ha convocato i lavori al 30 ottobre, cioè ieri. Al netto della questione procedurali, la provincia di Gorizia è quella più attiva rispetto al rinnovo dei segretari di sezione: dopo Gorizia anche Monfalcone ha rinnovato i vertici. A Udine invece si brancola ancora nel buio. Il commissario della provincia è Barbara Zilli che ha preso il posto di Elena Lizzi, mentre il commissario della città è l’assessore Francesca Laudicina. Tutto in alto mare mentre il sindaco, pupillo dell’assessora Zilli, è finito triturato causa alcune dichiarazioni allucinanti contro i cittadini. E i militanti sono in attesa di capire, dopo le promesse di Salvini, se effettivamente il regionale sarà convocato entro fine anno (commissario è il deputato Dreosto) oppure ci saranno ulteriori rinvii.

Anche in Veneto, sindaci e consiglieri regionali sono sul piede di guerra dopo che Salvini, impegnato a Roma nella formazione del Governo, ha affidato i 5 ministeri solo ai lombardi. L’assessore Roberto Marcato rivela di essere in attesa dei nuovi regolamenti congressuali poiché nessuno ha fornito indicazioni in merito. Monfalcone fa storia a sé.