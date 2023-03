LegaElettrosega Exxx…Polzive!!! Il nuovo asse Forza Italia-Fratelli d’Italia manda in bestia la Lega Fvg. Insulti sconsiderati (sei un pezzo di m…) di Bosello contro Barberio ieri a Lignano. L’episodio finisce in Procura.

Lo avevamo anticipato sulla pagina facebook di Radio Badile con l’intervista al coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani. La sostituzione del capogruppo alla camera Barelli che ha preso il posto di Cattaneo e alla decisione conseguente di un abbraccio più forte con Fratelli d’Italia. Si punterà a un’alleanza fra il Ppe (partito cui fa capo Forza Italia) e i Conservatori di Giorgia Meloni. Silvio Berlusconi sembra aver fatto la sua scelta, Forza Italia si sposterà più a destra, sposando la linea governista. Una prospettiva politica comune, certo. Ma anche nomine, interessi economici e giudiziari. Ecco cosa c’è dietro – si legge su Repubblica – al patto segreto fra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, che ha portato – con la regia della famiglia del Cavaliere, della compagna Marta Fascina e Antonio Tajani – al ribaltone interno a Forza Italia. A pochi giorni dal voto in Friuli, il pianeta centrodestrista va in ebollizione. Fratelli d’Italia e Forza Italia messi assieme significa un radicale mutamento dell’assetto assembleare di Trieste. Che ne sarà della Lega? Che ne sarà della “Fedriga Presidente”? Quali saranno i “suggerimenti” che giungeranno in Friuli da palazzo Chigi? Il clima arroventato ha raggiunto anche il Friuli visto che ieri a Lignano è andata in scena una delle scene più assurde che il teatro abbia mai mostrato. Protagonista il neo segretario provinciale della Lega di Udine Graziano Bosello e l’esponente di Fratelli d’Italia Leonardo Barberio. Quest’ultimo aveva organizzato un incontro pubblico in piazza Fontana a Sabbiadoro, supportato dal camion vela con l’immagine del consigliere regionale e l’invito a votare per Fratelli d’Italia che si muoveva per le vie del centro di Lignano. Nel suo tour, il camion vela ha toccato anche la zona di terrazza a mare dov’era atteso Salvini (non c’era alcuna locandina). Ad attendere il Capitano non poteva mancare il membro del Cda di Mtf (caso Zanin) Graziano Bosello il quale si è scagliato con parole irriferibili contro l’incolpevole autista e successivamente contro il candidato Barberio (sei un pezzo di m…) solo perché il camioncino transitava davanti a terrazza mare dove sarebbe giunto Salvini. Per Bosello è stata lesa la maestà del capitano. Non era mai successo, che, fra colleghi della stessa coalizione, ci si prendesse a male parole. Barberio ha reso noto che si rivolgerà al proprio legale per le offese ricevute. La tensione dev’essere alle stelle visto che Forza Italia è sempre più vicina a Fratelli d’Italia e la Lega allontanata dal cerchio magico della Meloni. E’ questo uno degli elementi chiave della prossima legislatura. Ed è questa la preoccupazione dei candidati della Lega e della lista “Fedriga Presidente” ormai stritolati dal nuovo assetto governativo che sta maturando a Roma. Addirittura Licia Ronzulli viene data per certa nel Terzo Polo di Renzi, ormai fuori dagli azzurri. Fratelli d’Italia e Forza Italia prove di maggioranza in consiglio regionale Fvg.