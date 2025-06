LegaElettrosega Exxx…Polzive!!! Clamoroso testa coda del Carroccio a Pasian di Prato. La Regione costretta ad intervenire contro il comune che voleva un centro minori stranieri oggetto di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.

Antonio Calligaris, capogruppo della Lega in Consiglio Regionale ha reso noto di essersi recato oggi martedì a Pasian di Prato accompagnato dal “Comitato Passons civico e il Sindaco Juli Peressini che da un anno si oppongono a un Centro Minori con precedenti penali”. Sul caso dei minori non accompagnati, il capogruppo leghista puntualizza: “Grazie ad una norma del Gruppo Consiliare Regionale Lega Salvini Fvg l’apertura di questi centri in Fvg è bloccata e sottoposta a nuove regole”. Quindi la regione è stata costretta ad intervenire per “tamponare” le falle della nuova giunta. Come si arriva al centro accoglienza? Lo ricorda Leopost: In campagna elettorale il sindaco uscente Andrea Pozzo, era stato accusato strumentalmente e falsamente dalla Lega di voler realizzare un centro di accoglienza per minori non accompagnati. La Lega, forsennatamente e abilmente, cavalcò l’ipotesi che oggi si rivela falsa e anzi, diventa un boomerang per il partito di Fedriga. Qual’è invece la compagine che, dopo aver vinto le elezioni con i candidati Juli Peressini e il vice Del Forno si rende disponibile a creare una struttura destinata all’accoglienza di 12/13 minori adolescenti di sesso maschile di età compresa tra i 14 e i 15 anni. Con esigenze di carattere socio educative? La Lega!! Gli ospiti sono oggetto di provvedimento da parte dell’Autorità Giudiziaria di misure di sicurezza del riformatorio giudiziario. Ovvero misure alternative alla detenzione. Un dramma sociale per tutta la comunità. Ma Calligaris assicura: “Grazie ad una norma del Gruppo Consiliare Regionale Lega Salvini Fvg l’apertura di questi centri in Fvg è bloccata e sottoposta a nuove regole”. Capito? Il Consiglio regionale è stato costretto ad intervenire su un caso di accoglienza migrantes deliberata dagli amministratori della Lega in comune di Pasian di Prato.