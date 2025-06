AhiaForzaItalia Exxx…Polzive!!! Chi vorrebbe impadronirsi degli azzurri? Saro treccartaro “come back”. L’ex senatore punta sulla trapezista De Monte (5 cambi di casacca), colei che ha votato per la decadenza di Berlusconi nel 2013. Come potrebbe guidare Forza Italia? I vertici nazionali: “Nessun commissariamento”. Il 19 giugno il rilancio del partito. “Fedriga gode ancora di un alleato leale”.

I rimbalzi riguardo i rumors attorno a Forza Italia (vedi TriestePrima) restituiscono osservazioni clamorose, appesantite dall’odore di naftalina, di vendette e di ex Senatori alla disperata ricerca di un riscatto politico. Detto alla grossa, SaroTreccartaro da Martignacco (Ud) vorrebbe mettere le mani su Forza Italia per rientrare alla grande nella stanza dei bottoni del centrodestra Fvg e vendicarsi dell’onta che ha subito con la cacciata di alcuni anni fa a Reana. Per farlo auspica che la sua “cocca” Isabella De Monte (nel suo carnet ben 5 cambi di casacca), diventi commissario. E così pilotarla. Da Roma sulla questione commissariamento del partito smentiscono categoricamente. Ma c’è un passato crudele sulla pontebbana trapezista che pregiudica qualsiasi incarico in Forza Italia. Era il 26 novembre 2013 e De Monte votò a favore della decadenza di Silvio Nostro da senatore. Scomodò addirittura Platone. Ecco il ruffianissimo e farisaico testo: «Gentile senatore Berlusconi, certa di risvegliare i suoi studi liceali, volevo rammentarle una locuzione latina attribuita ad Ammonio: «Amicus Plato, sed magis amica veritas». E’ quanto scrive la senatrice del Pd Isabella De Monte, membro della Giunta per le elezioni, rispondendo alla lettera che Silvio Berlusconi ha inviato ai parlamentari del Pd. «Non ho timore a confidarle, che pur essendo lontana dalle sue idee politiche – si legge nella nota inviata al Cavaliere- non sono animata da nessun sentimento di animosità personale nei suoi confronti. Mi appresto però a votare per la sua decadenza proprio per rispetto alla legge». Gli azzurri non conoscono le personalità farisaiche di ruffiani e saltimbanchi. Oggi Isabella De Monte è deputata di Italia Viva con un passato in Azione e ancora prima nel Partito democratico. Con Forza Italia sarebbe al suo quarto cambio di casacca in poco più di dieci anni spesi nelle istituzioni. Gli azzurri, secondo quanto si legge su “TriestePrima” dovrebbero affidare la loro guida a un treccartaro e una saltimbanca dell’Alto Friuli. Questi alcuni passaggi firmati da Domenico Pecile cui Saro si è rivolto in nome di una vecchia amicizia che risale ai tempi in cui scriveva di cronaca politica per il Messaggero Veneto. Quali sarebbero gli obiettivi di SaroTreccartaro che Pecile riporta? «Ipotizzare un commissariamento di Forza Italia con pensionamento del duo Savino Riccardi». L’obiettivo del destabilizzatore di Martignacco è mettere le mani dentro l’unico partito dove non trova agibilità date la totale inesistenza di rapporti con chi governa Forza Italia in Fvg da una decina di anni. Saro ha individuato il suo cavallo di Troia nell’Onorevole De Monte. La Pontebbana che partendo dal PD e passando per Azione e Italia Viva e’ approdata ai berlusconiani dopo essere stata eletta con Calenda (e aver clamorosamente votato per l’esclusione di Berlusconi dal Senato). Qual’è la strategia del treccartaro? provare a delegittimare la prima linea di quel partito che con lui non vuole avere a che fare. Teorizza una caduta libera dopo le elezioni che invece hanno confermato in Fvg, data la competizione locale, un risultato recente migliore delle altre città italiane. E spinge per un avvicendamento di Savino alla guida del partito trascurando la reazione di consiglieri regionali e amministratori locali che invece sostengono e riconoscono il faticoso e positivo lavoro della sottosegretaria al Mef la quale – per spirito di servizio – ha candidato 3 volte alle europee ottenendo risultati in linea con l’andamento nazionale e registrando un ottimo numero di preferenze personali. Insomma Forza Italia – scrive Pecile – diventa uno spazio politicamente prezioso per minare la maggioranza che governa quella regione che Saro vorrebbe destabilizzare per avere la sua vendetta su Fedriga che ha definito “una delusione“ soltanto pochi giorni fa. I soliti giochetti che stanno producendo l’effetto opposto. A questo tentativo è nato un risveglio da parte di coloro che Berlusconi non l’hanno mai abbandonato, soprattutto nei momenti di difficoltà (a differenza di Saro). La reazione degli azzurri doc che si riconoscono pienamente in Savino è partita. Già il prossimo 19 giugno è convocata la conferenza degli amministratori locali e a seguire un nuovo evento dove gli azzurri stanno preparando un allargamento dell’area dei popolari con l’apertura ad una nuova fase in coerenza con la strategia di Antonio Tajani. Pertanto Fedriga gode ancora di un alleato leale con buona pace di chi vorrebbe presentargli un nuovo conto dopo aver perso la scommessa di una crisi mai veramente nata anche se per mano di un ministro della Repubblica.