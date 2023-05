LegaElettrosega Exxx..Polzive!!! Bosello e Dreosto annunciano la rivoluzione leghista: dare voce ai militanti. Congresso sezione di Udine il 23 giugno e quello regionale dopo l’estate.

«La Lega è patrimonio dei militanti e saranno loro a decidere le sorti dei congressi ancora da convocare in Friuli». Parole e musica del segretario provinciale di Ud Bosello che aggiunge: “Per me non ci sono dubbi, com’è stato dimostrato nel capoluogo friulano dove la “base” si è espressa con l’esercizio del voto, così varrà per il congresso regionale che, col commissario Dreosto, abbiamo concordato di convocarlo per la fine dell’estate. Potrebbe essere settembre o al massimo ottobre”. Dreosto conferma: “Il regolamento della nostra regione è stato approvato, da noi votano già tutti i militanti”. Prima del “regionale” bisogna convocare quello della sezione di Udine, dove le assise sono state rinviate per via delle elezioni comunali nel capoluogo. Bosello è già al lavoro per organizzare l’adunanza la cui data è fissata per venerdì 23 giugno. In città il Carroccio è diviso fra la corrente che fa riferimento a Maurizio Franz e quella di Francesca Laudicina. Fra gli aspiranti, oltre ai due ex assessori comunali, spuntano i nomi di Lorenza Ioan, Alessandro Ciani e Claudia Basaldella. In quanto alle assise regionali Fvg, è confermato che potranno votare tutti gli iscritti alla Lega che sono circa 900. Marco Dreosto, attuale commissario, parte favorito. Ha dalla sua il clamoroso risultato delle ultime regionali in cui il partito di Salvini è risultato il primo della coalizione di centrodestra portando in consiglio ben 10 eletti. Tuttavia non pare essere il solo a giocare la partita congressuale. Rimbalzi triestini riportano i nomi di Zilli, Gava, Cisint, Bordin, Mazzolini. Sarà la base a decidere.