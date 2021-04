JP Morgan finanzierà la Super League. I nomi delle 12 squadre di calcio.

Polemiche.

Sono 12 i team che fondano la Superlega: Milan, Inter, Juventus per l’Italia, Tottenham, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Liverpool e Manchester United per il Regno Unito, Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid per la Spagna. Queste squadre hanno deciso di aderire alla Superlega. Si nota come il Regno Unito sia quello con più partecipanti.

Il format prevede partite infrasettimanali come quelle che adesso gioca la Champions League. Ogni società rimarrebbe comunque nei campionati di appartenenza e continuerebbe a giocare regolarmente i suoi tornei nel weekend. Inter, Juventus e Milan non lascerebbero insomma la serie A. Lo stesso accadrebbe per Premier League e Liga. Il tempo stringe: e la prima edizione della Superlega potrebbe addirittura vedere la luce nell’agosto 2021. Ma sulle tempistiche c’è incertezza perché adesso la guerra con l’Uefa sarà senza esclusione di colpi.