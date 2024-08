IusScholae Exxx…Polzive!!! Cisint fa saltare le valvole a Forza Tragica: Col diritto di cittadinanza l’Italia diventerebbe il paese di Bengodi di Boccaccio. Ma gli azzurri non si fermano. Si avvertono crepe nel centrodestra in vista delle elezioni di Monfalcone e Pordenone. Il baratto sul terzo mandato.

Forza Italia prepara la traccia della proposta di legge dove viene stabilito che la cittadinanza italiana potrà essere riconosciuta ai minori stranieri che faranno “un percorso di studi completo”. Per gli alleati la proposta è irricevibile. Tajani ribadisce che non farà nessun passo indietro, Salvini minaccia la crisi di governo e l’alleanza va in arrosto. Dopo Zaia e Fedriga anche l’europarlamentare Anna Cisint prende posizione e chiarisce le ragioni del no allo “Ius Scholae”: «Alcune forze politiche non considerano gli effetti perversi che avrebbe questo provvedimento. La cittadinanza italiana si acquisisce per legami familiari e questo è un valore sin dall’inizio del secolo scorso, perché rende orgogliosi d’essere italiani tutti coloro che hanno un genitore o un nonno nato nel nostro Paese. Bisogna rispettare un Paese che ha una tradizione giudaico cristiana, la parità di genere ed è vietato l’utilizzo del velo integrale considerato come un atto di sottomissione della donna. Chi viene da noi – conclude Cisint – deve rispettare il nostro ordinamento, le nostre leggi, le nostre prassi di convivenza altrimenti si alimenta un processo di islamizzazione. Un’assurdità». Come in fisica, anche in politica vale il principio che ad ogni azione corrisponde una reazione. Impensabile che i vertici di Forza Italia, sempre molto “accorti” nel dosare le parole, non fossero consapevoli che la proposta avrebbe creato un polverone atomico all’interno della maggioranza, vieppiù se fatto esplodere sotto la calura estiva. I suoi effetti, in Friuli VG, sono già visibili. Il prossimo anno si vota a Pordenone e Monfalcone. Sulle rive del Noncello le sirene centriste illuminano Forza Italia (ipotesi riportata da “Il Gazzettino”) che potrebbe cogliere l’occasione dello ius scholae per smarcarsi dagli invadenti alleati e tentare di costruire un’alternativa al centrodestra pordenonese. Altrettanto complessa la situazione a Monfalcone che si è incasinata in seguito all’improvvisa irruzione dei vertici di Forza Italia regionale nella città dei cantieri e al passaggio dell’esponente della lista Cisint Ciro Del Pizzo con gli azzurri. Secondo una bilanciatura naturale il comune dovrebbe restare in quota Lega visto che a Pordenone l’investitura del reggente Parigi (Fratelli d’Italia) è orma condivisa. In tutto questo zigzagare di alleanze e strategie spunta la madre di tutte le combinazioni: il terzo mandato in regione. Per modificare la legge elettorale per le regionali serve una maggioranza qualificata di almeno 33 consiglieri. Forza Italia ha già detto di no. E si aprono i giochi per il dopo Fedriga. Per molti sarà il fine corsa.