CanicolaFriulana Exxx…Polzive!!! La coordinatrice dei 5 Stelle Fvg ignora l’assemblea di Pordenone per tuffarsi nell’archeologia della falce e martello. La Polizia elimina il corteo di Forza Nuova.

E’ l’agosto più caotico degli ultimi 30anni. La dolcezza dell’afa ha mandato in sollucchero gli anarchici e la sinistra Ztl che non ha perso l’occasione per esibire le archeologiche ossessioni contro i fascisti. A Pordenone sei esponenti di destra avevano ottenuto l’autorizzazione per una manifestazione contro l’invasione di migrantes. Una trentina di esponenti del mondo della sinistra pordenonese (Iniziativa libertaria, rappresentanti del mondo anarchico e anche del Bene comune) e un gruppo di una ventina di immigrati ha respinto gli esponenti di Forza Nuova che manifestavano contro di loro. Per “Sinistra Italiana”, «l’unico motivo per parlare dei fascisti di Forza Nuova é chiedere lo scioglimento di un’organizzazione violenta contraria alla nostra Costituzione, alle leggi, alla storia. La destra in doppiopetto e tailleur crea il problema con una gestione dei migranti contro la più elementare umanità e lascia spazio ai fuorilegge che vogliono aizzare l’odio contro gli ultimi anziché risolvere le vere motivazioni del disagio. É ora di restituire umanità e dignità a Pordenone cambiando amministrazione e cacciando i fascisti». I regimi totalitari sono i protagonisti di questo infuocato fine settimana d’agosto. C’è maretta tra i grillini, non solo per le vicende di Grillo e Conte, ma per il fatto che la coordinatrice regionale del Friuli Venezia Giulia, Elena Danielis, ha fatto rinviare l’assemblea provinciale Pn del partito per partecipare a un convegno a Sagrado (Go) sull’autonomia differenziata assieme a Furio Honsell (Open Fvg) e Daniele Dovenna del Partito Comunista. Il popolo grillino Fvg è indignato per questa immagine (vedo foto) che ritrae un esponente di rilievo del partito fondato da Grillo sotto la bandiera dell’Internazionale Comunista. Arrosto Friulano.