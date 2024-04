IoSonoGramolaFvg Exxx…Polzive!!! Siluro dell’AGCOM contro Promoturismo Fvg per violazione delle regole sulla campagna pubblicitaria del 2022: Bini e Fedriga hanno speso la cifra spaziale di 5 milioni di euri per l’acquisto di spazi pubblicitari. Solo il 4,4% alle imprese locali. L’Autorità accende il fanale sul mancato principio di rotazione dei fornitori. Chi sono gli “amici”?

Su 5 milioni, solo 220mila alle imprese radio televisive del Friuli VG. Nell’esercizio finanziario del 2022 Promoturismo Fvg impegnava la cifra mostruosa di 5 milioni e 20 mila euri per la comunicazione istituzionale e acquisto di spazi pubblicitari su mezzi di comunicazione di massa. L’importo veniva così distribuito: a favore dei giornali quotidiani e periodici l’importo di euro 2.147.945,03 pari al 42,78% del totale delle spese pubblicitarie (euro 5.020.488,68); a favore dell’emittenza privata televisiva e radiofonica locale l’importo di euro 221.201,63, pari al 4,41%; a favore dell’emittenza televisiva e radiofonica nazionale l’importo di euro 1.977.012,81 pari al 39,38% del predetto totale delle spese pubblicitarie; a favore di altri mezzi di comunicazione l’importo di euro 674.329.21 pari al 13,43% del suindicato totale delle spese pubblicitarie. Alla richiesta dell’Autorità Garante di fornire spiegazioni in ordine all’impegno della somma di euro 2.147.945,03 pari al 42,78% a favore dei giornali quotidiani e periodici, anziché per almeno il 50% del totale delle spese pubblicitarie e all’impegno della somma di euro 221.201,63, pari al 4,41% a favore dell’emittenza privata televisiva e radiofonica locale, anziché per almeno il 15% del totale delle spese pubblicitarie, Promoturismofvg, con nota acquisita al prot. n. 0321866 del 15 dicembre 2023 di questa Autorità, ha comunicato che il “mancato rispetto delle percentuali stabilite risiede nella necessità di far conoscere il brand “Io sono Friuli Venezia Giulia” e quindi la regione stessa, al di fuori dei confini regionali. Va da sé che, con riferimento all’esercizio finanziario 2022, il succitato Ente pubblico (Promoturismo Fvg) risulta non aver destinato le quote per almeno il 50% a favore dei giornali quotidiani e periodici e per almeno il 15% a favore dell’emittenza privata televisiva e radiofonica locale in violazione dell’art. 49 del d.lgs 208/2021. Per questi motivi, l’Autorità garante ordina a PromoturismoFvg, con sede legale in Trieste (TS), di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.330 (diecimilatrecentotrenta/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 49 del d.lgs. 208/21, nei termini descritti. In pratica i “turisti per caso”, Bini e Fedriga sono stati condannati. E’ una piccola somma, ma di alto significato politico: quali imprese aiuta la regione? quelle locali o quelle esterne? Ma c’è dell’altro. L‘Autorità sta seguendo con attenzione l’albo fornitori dei servizi. E’ garantito il principio di rotazione? Il nuovo codice degli appalti stabilisce che “è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi”. La direzione ha sottolineato la data del 24 maggio: la tappa del Giro d’Italia Mortegliano-Sappada e il passaggio a Forni Avoltri.