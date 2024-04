InvasioneMonfalcone Exxx…Polzive!!! Prova di forza dei musulmani contro le leggi italiane. Adesso vogliono un commissario. Nuovo allarme di Anna Cisint: E’ un golpe, fanno quello che vogliono. Usano spazi non autorizzati al culto. Pretendono di ricevere soldi pubblici per amplificare la voce dell’Imam. Così non funziona, a Monfalcone la legge va rispettata.

Gli islamici hanno richiesto al Consiglio di Stato la presenza di un commissario. Non contenti delle sentenze, si arrampicano dappertutto pur di invadere con la loro cultura le città italiane. Monfalcone ultimo avanposto contro l’invasione visto che ormai a Udine, Sindaco e assessori, portano i fiori nelle moschee. Oggi è scattato un nuovo allarme del sindaco di Monfalcone rispetto alla prepotenza e all’arroganza della comunità musulmana che, malgrado sentenze del Consiglio di Stato, continua a usare gli spazi interdetti al culto dall’ordinanza emessa da un organo di consulenza giuridico-amministrativa che garantisce la giustizia nella pubblica amministrazione. E’ successo la settimana scorsa e il sindaco commenta i continui illeciti che i musulmani compiono nel comune: «Fanno ciò che vogliono, non hanno alcun rispetto per le leggi italiane». Poco Anna Cisint lo ha ribadito prima di correre a Trieste per la conferenza stampa della Lega sulla presentazione dei candidati alle europee. Spiega la sindaca: E’ un vero e proprio attacco alle istituzioni quello che stanno portando avanti l’avvocato Latorraca e le varie associazioni musulmane. Hanno pregato – dettaglia la sindaca – all’interno di moschee irregolari in locali che non sono destinati a moschee perché il diritto di culto, quando diventa collettivo, deve essere normato da una legge. Come richiesto dal Consiglio di stato aabbiamno avviatoi il tavolo in contraddittorio e individuato ben tre siti dove, se avesero voiluto, avrebbero potuto andare a pregare. Hanno violato loro stessi l’ordinanza emessa dal Consiglio di Stato la cui sentenza prescrive che nei due locali interessati all’istanza, non si può pregare. ma i musulmani non hanno sentito ragioni. Hanno mortificato la nostra volontà di collaborazione andando a pregare in quei locali. Anzi, hanno esibito un’arroganza indisponente che non aiuta alla collaborazione da loro invocata, poiché hanno chiesto di impegnare fondi pubblici dei contribuenti per attivare impianti radiofonici affinché l’imam possa diffondere ai fedeli i versi della preghiera. Questo è un golpe! tuona Cisint. «A Monfalcone i beduini hanno mostrato il loro vero volto: Prepotenza, arroganza e mortificazione della nostra legge». Monfalcone come Vienna nel 1.683.