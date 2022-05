InganniFriulani Exxx…Polzive!!! Burattino Bernava convoca la giunta aperta per approvare il Pac di San Vito. Delle Fratte lo polverizza: teme il confronto in consiglio comunale.

Il consigliere Valerio Delle Fratte sullo scandaloso comportamento del sindaco di San Vito Bernava ha le idee chiare: “Faremo immediatamente richiesta di portare l’ordine del giorno della giunta in consiglio comunale”. La richiesta è legittima: “I cittadini potranno verificare personalmente e senza filtri, come voteranno i loro rappresentanti”. Il consiglio comunale è sovrano. Si tratta di un elemento di chiarezza e di trasparenza formidabili. Vogliamo che il pubblico possa assistere alla vergognosa votazione in cui “gli eletti con Bernava voteranno insieme a quelli del PD. A coloro che hanno combattuto in campagna elettorale”. Un salto della quaglia clamoroso. Ed è per evitare di prendersi le uova marce dagli elettori che, senza attendere il parere dei capigruppo e valutare la possibilità di poter aprire una franca discussione in consiglio comunale, il sindaco di San Vito al Tagliamento ha convocato la giunta comunale in seduta pubblica per giovedì 12 maggio alle ore 17. L’ordine del giorno è atomico: Approvazione del piano attuativo comunale della zona industriale Ponte Rosso. Nella pratica, il manovratore Agrusti (nei guai a Treviso per tentata corruzione di un ufficiale della tributaria) ha convinto l’ingannatore degli elettori sanvitesi di dare il via libera all’insediamento della Kronospan-Silva. Il sindaco Bernava aveva buggerato i sanvitesi facendo loro intendere che avrebbe annullato le delibere approvate dalla giunta Di Bisceglie. Poche settimane fa, dopo che i vertici del suo partito gli hanno messo il pepe sulla coda, il sindaco si è piegato ai ducetti ed ha eseguito gli ordini: Archiviare la delibera di proposta di annullamento. I manovratori ora pretendono che la marionetta approvi il piano. Detto, fatto. Il sindaco pasticcione ha convocato la giunta giovedì prossimo.

Appena si è sparsa la voce, in città è scoppiata la bufera. Gli elettori che avevano riposto fiducia in Bernava si sentono presi per il culo e tuonano: “Il sindaco ha fatto la scelta di infischiarsene di tutte le nostre osservazioni. E’ perfino giunto a negare di averle ricevute in tempi ragionevoli. Questa maggioranza si è palesata per quello che è“. Ormai la distanza fra il nuovo sindaco e la popolazione è siderale. Kronospan-Silva, tre ciminiere alte 40 metri e larghe 3 a pochi metri dal Tagliamento e da due scuole materne.