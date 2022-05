GreppiaFriuli Exxx…Polzive!!! Comuni: No alle fusioni, si ai carrozzoni. Sindaci superpagati frignano e bagnano i fiori. Il supporto ComPa: 1 milione 400 mila euri. Il caos Edr.

Perché i sindaci si lamentano ma sono così morbosamente attratti dal potere? Il sindaco di Treppo-Ligosullo ieri sera in Tv ha detto candidamente: “Quando ho iniziato a fare il sindaco tiravo 600euri/mese“. Stop. Nessuno gli ha chiesto quanto tira oggi. Glielo diciamo noi: 1.800 euri/mese per un comune di 600 abitanti. Furbacchione frignone.

Come anteprima alla trasmissione sul caos Enti Locali in Friuli VG andata in onda ieri era su “UdineseTv”, Luca Ovan, sindaco di Colloredo di Monte Albano (Ud) aveva diffuso in rete alcune foto che lo ritraevano intento ad armeggiare coi gerani. Per molti suoi colleghi si è trattato di un’offesa, per i cittadini invece di un documento formidabile: Grazie alla greppia regione Fvg il sindaco di un comune di 2.000 abitanti come Colloredo tira 2.160 euri/mese più 350 euri di spese forfettarie che gli permettono di esercitarsi nel giardinaggio. Il sindaco di un comune con meno di 1.000 abitanti e che ha la fortuna di essere a vocazione turistica (100% in più), può tirare fino a 3.500 euri/mese. Il sindaco di Forni di Sopra, per esempio. Perchè i sindaci frignano?

La trasmissione andata in onda ieri sera su Udinese Tv e condotta da Terasso lo ha fatto capire: mantenere lo status quo (no alle fusioni) e dare la causa alla burocrazia, cioè a loro stessi. Inistudio l’assessore regionale Roberti, il sindaco carnico Cortolezzis, l’ex sindaco di Forgaria Molinaro e l’imbucato Dorino Favot (nell’ottobre 2021 il presidente ANCI è stato “ripescato” da un concorso del 2019 istruito dal comune di Monfalcone e fatto sistemare nell’Edr fantasma di Udine). L’ex sindaco di Forgaria ha ribadito durate la trasmissione che: “C’è un problema burocratico, non riusciamo a snellire le pratiche”. In realtà sono 40 anni che la solfa va avanti. E infatti per affiancare i comuni è stato creato un nuovo carrozzone che si chiama ComPa, evocato dall’assessore Roberti ieri sera. La greppia regione nella recente legge di stabilità ha concesso un contributo di 1 milione e 400mila euri per gli “scienziati” che dovrebbero risolvere i problemi dei comuni. Ma l’assessore si è spinto oltre e non ha garantito la partenza dei nuovi enti di decentramento per il prossimo anno, le tante invocate province: “Troppa Burocrazia”. In realtà, è affiorata una sorta di invidia per come Serracchiani fosse riuscita in poco più di due anni a varare le formidabili e rivoluzionarie Uti e metterle in pratica. Nulla da fare. Sempre causa della burocrazia. Come l’industria dell’Olocausto, sfruttare la sofferenza. E per alimentare la sofferenza si crea il carrozzone. Il Caso ComPa:

Basta leggere la miriade di nomi che compongono i vertici di per capire il ginepraio di uffici cui il settore degli enti locali è stato arricchito. A che serve ComPa? se non a sistemare gli amici degli amici? E questo è un ulteriore pretesto per i sindaci: frignare.

Il carrozzone NoProfit denominato “ComPa”, un non ben identificato “centro di competenza” nato dalle ceneri della precedente Unione delle province Fvg vede come presidente il sindaco di Gorizia Ziberna, direttore il dott. Daniele Gortan. C’è un comitato direttivo e un Cda:

Presidente Rodolfo Ziberna (rappresentante ANCI FVG, Sindaco di Gorizia); Dorino Favot (rappresentante ANCI FVG, Sindaco di Prata Pn); Consigliere Gianluigi Savino (rappresentante ANCI FVG, Sindaco di Cervignano del Friuli); Consigliere Stefano Lucchini (rappresentante di UNCEM FVG); Giuseppe Napoli (rappresentante di Federsanità FVG. Il Cda è così composto: Ziberna Presidente; Alessandro Fabbro, segretario generale Anci, Lavinia Clarotto sindaco di Casarsa. Luigino Bottoni sindaco di Osoppo, Manuela Celotti sindaco di Treppo Grande, Andrea Paschini sindaco di Verzegnis, Pierpaolo Roberti assessore regionale. Ecco le indennità dei sindaci che sono state ritoccate lo scorso anno:

a) comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti euro 1.568;

b) comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 3.000 abitanti 2.160;

c) comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti 2.625;

d) comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti 3.020;

e) comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti 4.297;

f) comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 30.000 abitanti 5.460;

g) comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti 6.694;

h) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti 6.820.

2) Per i Vice Sindaci

a) comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti euro 627;

b) comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 3.000 abitanti 864;

c) comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti 1.050;

d) comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti 1.208;

e) comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti 1.718;

f) comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 30.000 abitanti 2.428;

g) comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti 3.615;

h) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti 3.683.

3) Per gli Assessori

a) comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti euro 471;

b) comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 3.000 abitanti 648;

c) comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti 787;

d) comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti 906;

e) comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti 1.289;

f) comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 30.000 abitanti 1.821;

g) comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti 3.213;

h) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti 3.273.