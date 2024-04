InCaudaVeneNet Exxx…Polzive!!! La “strana” alleanza De Toni-Violino sull’ex direttore Fuccaro fa saltare gli equilibri della partecipata. Cosa c’è dietro? Irritazione nel PD, si va verso il rinvio dell’assemblea. Il nodo Fuccaro.

Il sindaco di Udine, come anticipato su queste pagine, vorrebbe sistemare nel rinnovato Cda (presidente Siciliotti) l’ex direttore della spa Massimo Fuccaro. Il Pd e i sindaci, soprattutto della Bassa, ex Csr, sono insorti con in testa l’ex primo cittadino di Palmanova, Francesco Martines. Sul conto dell’ex direttore pesa la vicenda giudiziaria relativa a un appalto del 2019, ma soprattutto, quello che più interessa è la questione di equilibri e compensazioni politiche che sbilancierebbero il Cda. Il Pd teme di restare a bocca asciutta e non vuole assistere passivamente alle scorribande di De Toni e Violino. Questa strana alleanza ha insospettito i sindaci. Perché Violino è andato in soccorso del sindaco “tassa e spendi”? la ragione va ricercata nel profondo Friuli e nell’area in cui è germogliato il Patto per l’Autonomia di Moretuzzo: Mereto di Tomba. Sindaco Claudio Violino (e non si ricandiderà). L’ex assessore regionale della Lega vorrebbe piazzare Elisabetta Basso, quota “Patto”. Su questa proposta, che svuota di peso politico i Democratici, che hanno già abbastanza casini in casa, l’habitat della Net si è surriscaldato. Figurarsi se De Toni, oltre a Fuccaro dovesse proporre anche la Basso. Fulmini e saette. Per tal motivo l’assemblea è stata rinviata a data da destinarsi. Tuttavia i pompieri sono al lavoro e a cercare di spegnere l’inferno è intervenuto Colautti. Le sue riconosciute doti di ambasciatore moderato forse porteranno a una soluzione. Ma è ancora presto per dirlo. C’è molto veleno tra via Gonars e viale Duodo. VeneNet.