ILoveCroazia Exxx…Polzive!!! Un croato faceva la bella vita a Pordenone: puledre e spyder. La Guardia di Finanza lo incastra. Scoperta evasione per 4 milioni di euri. Sequestati beni e valori per oltre 700mila euri.

I Finanzieri del Comando Provinciale di Pordenone hanno denunciato un cittadino croato responsabile di aver frodato il fisco fingendo di essere tornato a risiedere in Croazia e di lavorare dalla Macedonia con un’agenzia pubblicitaria. Gli sono stati sequestrati immobili e valori per oltre 700.000 euro. L’uomo era da tempo residente nella provincia di Pordenone, da dove operava attraverso una società che, solo formalmente, aveva sede legale in Macedonia.

Le perquisizioni effettuate, hanno permesso di contestare all’imprenditore l’evasione di tasse e imposte per oltre 4 milioni di Euro, e di denunciarne la condotta alla Procura della Repubblica di Pordenone per omessa dichiarazione fiscale e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Il Tribunale di Pordenone ha disposto il sequestro delle somme evase, eseguito dalle Fiamme Gialle pordenonesi su 6 fabbricati e 9 terreni, disponibilità finanziarie e contanti, gioielli e accessori di lusso (tra cui 21 orologi di prestigiosi marchi, penne, articoli di pelletteria), per un controvalore di oltre 700.000 euro.