CernoAlterno Exxx…Polzive!!! I Benito Remix si affidano a un’ex senatore del Pd per salvare la baracca dopo la tranvata in Sardegna. Tommaso Cerno è il nuovo direttore de “Il Tempo” di Angelucci, il re delle cliniche private sotto inchiesta per tentata corruzione. Trema Marsilio in Abruzzo.

La notizia era nell’aria da giorni visto che su “L’identità” non firmava più gli sdolcinati editoriali pro Meloni. Tommaso Cerno è il nuovo direttore de “Il Tempo” storico giornale dei manganelli che profuma di ricino fino a Frascati e di monnezza (copy Storace, da non confondere con Starace…) fino a Orte. L’ex senatore del Pd, progressista, ambientalista, assistenzialista, paraculista, gaysta è legato da un profondo affetto a Matteo Renzi, colui che lo ha candidato nel 2018 nel collegio della sinistra fru fru di Milano Centro per dare addosso ai buzzurri del centrodestra e sputtanare gli evasori patentati filo berluscones. Sul sito “Prima Comunicazione” di oggi viene diffuso il comunicato del direttore Davide Vecchi: “Questo è l’ultimo numero de Il Tempo che firmo come direttore responsabile. Dopo due anni esatti lascio Piazza Colonna. Ventiquattro mesi in cui molto è stato fatto. Questo giornale è una comunità, con valori e principi saldi nella tradizione e nella storia del nostro Paese, della nostra Patria. Siamo semplicemente fedeli a determinati principi per noi insindacabili”. Inizia così l’editoriale di addio del direttore Davide Vecchi, pubblicato oggi sul sito del quotidiano edito dall’imprenditore Antonio Angelucci (che controlla anche il Giornale e Libero). Angelucci, parlamentare della Lega definito il Re delle Cliniche private, immobiliarista e sotto nchiesta per tentata corruzione, è editore di “Libero” e de “Il Giornale”. Colui che ha il completo controllo delle testate riconducibili ai Benito Remix e alla Lega. Fra 10 giorni si vota in Abruzzo e l’uscente Marsilio è un vecchio amico di Giorgia Meloni, infatti sta più a Roma che a L’Aquila. Chi tenterà tenterà la fuga da Campo Imperatore? A proposito dell’editore, Angelucci non sa dove sbattere la testa dopo che Vittorio Feltri (Libero) verrà processato per “Istigazione all’odio razziale”. Un’accusa contestata dai magistrati romani. Tutta colpa delle frasi sui meridionali e sulla “terronia”. E dell’esposto presentato dall’ex senatore Saverio De Bonis. Cos’aveva scritto? «Rassegniamoci, siamo la mammella del Sud» (Libero, 21-07-2019); «Tra Nord e sud un abisso. Milano grande Roma grande immondezzaio di Italia» (Libero, 17-07-2019); «I meridionali tremano all’idea che il settentrione abbia la possibilità di amministrarsi autonomamente, trattenendo sul territorio il proprio denaro, perché in tal caso non avrebbero più mezzi di sostentamento». Un editore a corrente alternata, un cerchiobottista come il neo direttore de Il Tempo.