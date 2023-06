Il centrodestra vince in Molise. Il centrosinistra perde ancora. Renzi terza gamba di Meloni.

Il centrodestra ha vinto le elezioni regionali con il candidato Roberti che ha riportato il 62,2% contro il 36,3% di preferenze raccolte dal candidato di centrosinistra e M5s Roberto Gravina. Il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani parla apertamente di una vittoria in Molise. “Dedichiamo la vittoria in Molise e lo straordinario risultato di Forza Italia al presidente Berlusconi. Un successo che conferma la fiducia nei confronti del governo. Augurando buon lavoro a Francesco, ringrazio Donato Toma per il lavoro svolto. Forza Italia, Forza di buongoverno”.