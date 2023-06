CervignanoBaccano Exxx…Polzive!!! Il centrodestra specula sui centri estivi. Assessore si autoassegna un contributo di 8.000 euri per gazebi e tendoni da sistemare presso la casa della moglie. La giunta delibera.

L’assessore allo sport del comune di Cervignano, che gestisce un’associazione sportiva denominata “Sport Planet”, riceve contributi pubblici per allestire un centro estivo nella residenza della moglie. Paga pantalone, circa 8.000 euri. Nel centro estivo, che si trova in via Carso, sabato scorso si sono svolte le premiazioni degli allievi del fine corso dell’attività del karatè della palestra Sport Planet. In pratica l’assessore ha trasferito temporaneamente la sua attività da via Leonardo Da Vinci a via Carso.

Il vizietto del conflitto d’interessi nel centrodestra è irresistibile e seduce impietosamente la giunta che governa la città della bassa friulana. A dire il vero, non tutta la giunta del sindaco Balducci, poiché, nel caso inispecie, un assessore (Rigotto) non ha firmato la delibera del goloso magheggio. Si tratta dei centri estivi, iniziativa lodevolissima supportata economicamente dai comuni in quanto svolgono un servizio utile alla comunità avente sia valenza educativa e di aggregazione, che valenza sociale essendo un servizio rivolto alle famiglie nella conciliazione tempi di vita e di lavoro durante il periodo di chiusura delle scuole. Occorre dire però che a Cervignano le lodi si conciliano con interessi privati (amministratore-gestore di un’associazione sportiva), contributi pubblici e i relativi introiti per l’associazione dell’assessore determinati dal costo delle quote di partecipazione a carico delle famiglie.

Le associazioni che hanno comunicato e condiviso con l’Amministrazione i loro programmi di massima e i periodi di svolgimento dei centri estivi sono: “Sport Planet”; “Red Bus”; “A giocare con Giuly”; “Kyu Shin Ryu”; “Ricreatori San Michele Arcangelo”. I contributi sono stati così suddivisi: all’associazione dell’assessore allo sport, la Sport Planet, 4.831 euri per gazebi e 2.684 per un tendone; Red Bus, 988 euri per gazebi, 330 per gite e 118 euri per locali concessi; Kyu Shin Ryu 990 euri per gite e 1.581 per locali concessi; A Giocare con Giuly 658 euri per gazebi, 660 euri per gite e 216 euri per locali; Ricreatorio San Michele Arcangelo 737 beneficio gite. A leggere la puntualità degli importi si capisce che l’associazione “Sport Planet” del e assessore comunale Di Meglio è quella che ha ricevuto la somma maggiore, quasi 8.000 mila euri sui 15mila messi a disposizione dal comune. L’assessore di riferimento dell’organizzazione dei centri estivi è Cristian Zanfabro. La delibera è stata votata all’unanimità. Assente (???) l’assessore Alberto Rigotto.