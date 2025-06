Nel suo video il tecnico (docente universitario a Trieste) ricorda: “Ho fatto più di 12mila autopsie pari a 3 al giorno. Il lavoro di preparatore anatomico consiste nel preparare la salma per l’anatomopatologo o per il medico legale. Apro lo sterno dall’alto verso il basso e lo fraziono“. Tutto filmato e diffuso sul sito. L’azienda sanitaria Giuliano Isontina diretta da Poggiana trasformata in un set di un film dell’orrore nel più totale silenzio del Direttore Generale. Del caso del preparatore anatomico Molinari si è occupata anche la Procura in seguito alla vicenda Resinovich di Trieste. Alcuni video del tecnico, con tanto di commento specifico sono stati diffusi sul sito dell’Asugi. Chi ha permesso di riportare le ripugnanti immagini con tanto di commento del tecnico? Ascoltate: “Fraziono lo sterno che ho appena inciso. Tolgo l’encefalo e le fosse nasali. Però in quel caso occorre usare lo scalpello e le pinze. Oltre alle “forbici specialistiche”. Un’atrocità cruda e violenta diffusa dall’Asugi del DG Poggiana e poi condivisa su molti canali, per esempio su “Youtube”. Lo scandalo si è esteso su tutta l’area del golfo tanto da far intervenire la giornalista e responsabile della comunicazione, Sara Sanson a rimuovere l’orrore. E qui scoppia un altro caso di “soluzioni” facilitate dal direttore. La responsabile ufficio stampa (S.S.) non è inquadrata come giornalista ma come dirigente delle professioni sanitarie. Tuttavia S.S. è un’eclettica e lavora in “duplex”: deve occuparsi dell’ufficio stampa e dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) dell’Asugi. Miracoli al Cattinara. Due ruoli che richiedono l’impegno profondo della Sanson (vedi foto) poiché a Trieste, caso unico in Italia, la struttura dell’URP di Asugi è composta da ben 20 persone fra amministrativi e infermieri (molti inidonei e pagati a mesate intere). A quali fatiche è destinato un esercito di una ventina di persone occupato a tenere in piedi l’Ufficio Relazioni con il Pubblico? Qual’è la loro attività nella culla triestina? Si pensi che in altre strutture sono sufficienti 5 persone. Invece in Asugi 20 all’Urp non bastano e sono tutti sotto il diretto controllo di Sara Sanson giornalista, impiegata come “comunicatrice” dell’Azienda ma inquadrata come dirigente delle professioni sanitarie. Gli orrori e i busi di Asugi.