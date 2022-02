Circa un migliaio di persone ha partecipato alla manifestazione contro il Green Pass a Trieste. Il corteo non autorizzato ha mandato in tilt il traffico cittadino ed è durato più di due ore. I manifestanti, scortati dalla polizia sono arrivati in piazza Unità dopo aver attraversato strade ad alto scorrimento come via Carducci, le Rive e Corso Italia.