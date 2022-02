BaccanoGoriziano Exxx…Polzive!!! La Lega calamita dei moderati: Cagliari e Sartori passano con Fedriga. A Grado il centrodestra polverizzato: Kovatsch capitombolato.

Fine settimana da cardiopalma per il centrodestra giuliano-isontino-lagunare. Se nel cuore del Friuli alcuni militanti stracciano la tessera del partito di Salvini, dall’altra la Lega incassa nientemeno che l’ingresso di due esponenti di livello di ciò che resta dell‘Udc goriziano: il presidente del consiglio comunale Luca Cagliari e l’assessore Roberto Sartori. Costoro hanno ufficializzato ieri il passaggio dall’Udc alla Lega. Il commissario Marco Dreosto riconosce che «il Carroccio è un partito aperto» ed ha definito la Lega come la «componente più importante del centrodestra in regione». Ovviamente l’appuntamento delle amministrative di Gorizia e Monfalcone sono gli obiettivi primari e incombenti per il partito di Salvini. L’europarlamentare Dreosto si sbilancia oltre e annuncia che a breve saranno ufficializzate diverse novità anche in provincia di Udine: «sono confermati nuovi tesseramenti».

La Lega, almeno in Friuli, sempre più rapita dalle sirene del Centro-Centro e affascinata dal Ppe europeo. In questo senso alcuni iscritti si sentono smarriti e, voci di corridoio sempre più insistenti, danno per certo il passaggio di un consigliere regionale della Lega con Fratelli d’Italia.

Nel frattempo, la cronaca politica registra un clamoroso capitombolo nel comune di Grado. Ieri mattina in consiglio comunale la maggioranza è andata sotto su uno dei punti più decisivi per l’economia gradese: l’approvazione di un “accordo regione-comuni per il rilascio e successiva gestione di concessioni e di autorizzazioni demaniali, insistenti in tutto o in parte su beni intavolati a nome del Comune di Grado o a nome della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – demanio marittimo, nella Laguna di Marano – Grado”. Il sindaco non aveva fatto bene i conti. All’assenza del consigliere Patruno, si aggiunta quella di Zorz, colpito da un lutto e di Ronchiato che ha abbandonato l’aula, insipegabilmente, un minuto dopo l’uscita di Zorz. Panico fra i gradesi e i titolari di circa 800 ormeggi che si trovano ora in balìa di un centrodestra travolto dai marosi lagunari.