HicEstVillaManin Exxx…Polzive!!! Stasera al Nodo di Codroipo (Ud) verrà presentata la grande sfida: La Versailles italica baricentro dell’Europa come motore di sviluppo del Medio Friuli.

Mentre la campagna elettorale per le europee si sta finalmente surriscaldando e i rimbalzi che giungono dalla Basilicata sono esaltanti per il centrodestra (Bardi vince alla grande), il Friuli non dorme sulle nebbie della brughiera ed è un propulsore che sprigiona energia da ogni angolo. Il caso di oggi è quello del Medio Friuli e la sua capitale Codroipo ora amministrata da una coalizione “ibrida”, che si rivolge allo sviluppo del territorio senza bardature ideologiche. In questo habitat è potuto germogliare un progetto tridimensionale che guarda oltre i classici confini del Carso, delle Alpi e degli appennini e che verrà presentato stasera nel locale simbolo dell’imprenditoria friulana; quella marcata sul turismo, innovazione e ospitalità. Appuntamento al Nodo di Viale Duodo alle ore 19. Introduzione e saluti di cortesia da parte dell’imprenditore locale Luciano Facchini che accompagnerà al tavolo dei relatori il sindaco Guido Nardini. Il Ceo Fvg Live Srl Luca Tosolini, il Ceo PM2 Srl Giacomo Miranda e la vice presidente Confindustria Udine Anna Mareschi Danieli, presenteranno il progetto. La certificazione della bontà delle tavole sarà espressa dal presidente Fedriga. La cornice che timbra il livello atlantico dell’elaborato è composta dagli assessori regionali Riccardo Riccardi e Sergio Bini, e dal vice presidente Mario Anzil. Villa Manin ore 19. La storia non la si canta ai sordi.