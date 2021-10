GulagPalmanova Exxx…Polzive!!! Insediata la nuova maggioranza, annunciate le prime purghe: Esposto in Procura contro Leopost.

Il rischio che per i prossimi 5 anni Palmanova finisca in un drammatico isolamento amministrativo, lo si è avvertito l’altra sera durante la presentazione in aula di fumose e repressive linee programmatiche. Per esempio, il sindaco-ombra Martines ha annunciato in aula di aver depositato in Procura un esposto contro Leopost per alcune notizie pubblicate durante la campagna elettorale. Nessuna novità viste le avvisaglie canore esibite la sera della vittoria in piazza grande. E’ la conferma che la nuova maggioranza si ispira al IX° Corpus titino dove propaganda e repressione erano i pilastri del totalitarismo jugoslavo.

Un ritorno al passato apprezzato dai residenti che saranno costretti a subire il progressivo decadimento della città stellata determinato dai pregiudizi politici e dalla mancanza di relazioni con la maggioranza regionale. Fanno sorridere le linee programmate elencate l’altra sera dal mite Tellini in consiglio comunale.

Il sindaco travicello promette di valorizzare il patrimonio storico-culturale e di formulare proposte per il nuovo ospedale. Se negli uffici degli assessori di Trieste viene trasmesso il filmato dei festeggiamenti della sera della vittoria, i petulanti palmarini resteranno in braghe di tela per un bel pezzo visto che nel 2023 il centrodestra rivincerà le regionali. Resterà attiva solo la linea programmatica della repressione. La miseria degli esposti in Procura.