GreppiaCarnica Exxx…Polzive!!! Forni di Sopra nel guinness dei primati: In due mesi il sindaco-trottola Marco Lenna si è fatto rimborsare 2.400 euri per missioni e trasferte. E’ Record regionale. Esclusivo.

Forni di Sopra dei record. Dopo le luminarie e il marketing, esplodono anche gli impegni per i rimborsi spese di trasferte e missioni del sindaco-trottola Marco Lenna. Nessun sindaco come quello di Forni di Sopra ha totalizzato nei mesi di dicembre e gennaio un corrispettivo di spesa pari a circa 2.400 euri; 1.350 solo nel mese di dicembre. Primi cittadini friulani storditi. Nemmeno nei capoluoghi di Trieste o Pordenone, i sindaci si fanno rimborsare cifre così stellari e forse raggiungibili solo dagli assessori regionali. Per il solo mese di gennaio al sindaco Lenna è stata liquidata la spesa complessiva di 1.086,83 Euro relativa al rimborso per le spese sostenute per conto e nell’interesse dell’Amministrazione Comunale. Un sindaco costantemente su e giù per le valli. Una media di 1.000 Km al giorno per conto e nell’interesse dell’amministrazione comunale. Per confermare il record, i comancheros di Leopost hanno contattato alcuni primi cittadini friulani, colleghi di Lenna. Le loro confessioni sono sorprendenti: spese per eventuali trasferte compiute nel minor numero possibile e senza un euro di rimborso. Carnia infetta, regione malata.