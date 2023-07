GramoleFriulane Exxx…Polzive!!! Al Medio Friuli il record dell’ingordigia degli amministratori: In 10 anni l’ASP Moro ha collezionato perdite per 8milioni di euri. Non pagavano l’IMU. Le relazioni del commissario e del revisore.

Dopo 16 mesi di commissariamento, l’Asp Moro di Codroipo ha prodotto il primo bilancio relativo al 2021: perdita di 2,9 milioni di euri! Una cifra mostruosa che, se aggregata alle amministrazioni che si sono succedute dal 2010 (epoca centrosinistra fino al 2011) al 2020, porta il passivo a oltre 8 milioni di euri. Una cifra che rivela quanto golosa fosse l’azienda codroipese Asp Moro-Bella vita sulle spalle degli anziani. Riguardo al bilancio 2021 (direttore generale Battiston, presidente Cda Castaldo), la relazione di Guarneri è cristallina e rivela condizioni di gestione clamorosi: “Errati riporti di saldi di apertura dei conti e/o giroconti per errate registrazioni dopo apertura manuale dei conti; rideterminazione della contabilizzazione di contributi spettanti; stralcio di crediti non movimentati e risalenti a periodi ante 2014; errate rilevazioni della competenza temporale dei costi; rettifiche per errata rilevazione quote di risconti; rilevazioni per adeguamento fondo premialità e fasce e/o contributi previdenziali relativi; ripristino saldo fondo sociale residuo per registrazione successiva alla chiusura dei conti; giroconti iva split payment su note di accredito non contabilizzate o iva sommata anziché sottratta; giroconti per doppie registrazioni; giroconti per errate registrazioni imposte di competenza; omessi versamenti/cartelle esattoriali per IMU Comune di Codroipo; rilevazione di costi inerenti ad una causa di lavoro; costituzione fondo condizioni di lavoro e incarichi comprensivo di contributi previdenziali e assistenziali; rilevazione ferie maturate e non godute dei dipendenti (POA); mancata rilevazione premi di risultato.

Alla data di assunzione dell’incarico, il commissario Salvatore Guarneri ha dovuto prendere atto che il “settore contabile” dell’ASP era, nella sostanza, completamente sguarnito e le residue risorse che lo componevano, agivano prive di ogni minima direttiva di fonte gerarchica superiore (…). Già nel 2013 un professionista esterno (evidentemente incaricato dall’ASP ad esprimersi riguardo la situazione contabile/amministrativa) rilevava “l’oggettiva difficoltà nello svolgimento dell’incarico dovuta alle estrema complessità delle procedure contabili e scarsa valorizzazione delle risorse umane. Molte operazioni rilevate in contabilità 2021 sono apparse non facilmente decifrabili, per tal motivo la governance ha dovuto, ripetutamente, assumere decisioni molto delicate.

Si è reso perciò necessario applicare massima prudenza nel passare in rassegna ogni singolo conto di bilancio, esaminando anche i fascicoli di bilancio del decennio precedente (bilanci approvati dal cda, schede contabili, note integrative, relazioni di gestione e dei revisori) con l’obiettivo di giudicare sufficientemente/ragionevolmente accettabile ogni valore e/o saldo presente nella contabilità del 2021.

Va detto che l’Asp Moro di Codroipo adotta la contabilità economico patrimoniale fin dall’anno 2010 e che, pertanto, non è possibile stabilire con adeguato convincimento se all’epoca della predisposizione della situazione patrimoniale iniziale (quindi, nel 2010), i criteri di valutazione delle poste di bilancio erano state completamente aderenti al testo del regolamento regionale; al riguardo, si precisa che l’attuale sistema gestionale (software) è in uso dall’esercizio 2014 e, per i periodi precedenti, non è stato in alcun modo possibile accedere ai contenuti delle relative rilevazioni contabili.

In relazione, l’Organo di Revisione rispetto al bilancio 2021, sottolinea: “Gli elementi di criticità economico/patrimoniali già noti agli organi regionali di vigilanza e che hanno indotto al commissariamento, sono stati ora quantificati con la massima puntualità e precisione possibile. Si consideri quindi che la situazione qui illustrata attiene all’esercizio 2021 cui è seguito come da mandato commissariale un processo di inversione della tendenza debitoria. Alla data odierna trascorsi 16 mesi dallo stato di commissariamento – sono state introdotte robuste misure correttive di natura contabile, amministrativa e gestionale. Tali misure si sostanziano in: transazioni bonarie con grandi debitori ed approvazione di piani di rientro sostenibili; riassetto organizzativo dell’apparato amministrativo, del servizio socio assistenziale e sanitario dell’Asp; riattivazione dei processi amministrativi interrotti e riferibili ad opere già finanziate dalla Regione FVG in via diretta e/o con Fondi Europei; azioni utili a mettere in protezione il patrimonio dell’Asp e scongiurare azioni ingiuntive e/o di pignoramento forzoso”.