ApocalisseFvg Exxx…Polzive!!! Il consigliere regionale Budai attenziona le tettoie devastate dal maltempo: “Serve una procedura d’urgenza per lo smaltimento dei materiali”.

Alberto Budai, imprenditore agricolo di Gonars, presiede la 4a commissione permanente della Regione Fvg: caccia, pesca, protezione civile, tutela dell’ambiente e molto altro. Le sue strutture sono state risparmiate dal maltempo ma si fa interprete delle preoccupazioni e delle urgenza dei suoi colleghi che si sono visti spazzare via dal maltempo le tettoie dei capannoni di deposito foraggio o delle stalle. “Alcune tettoie sono ancora in eternit che per la rimozione richiedono un intervento particolare. Il problema – ricorda Budai – non è solo il danno, che potrebbe essere coperto dalle assicurazioni, bensì lo smaltimento del materiale tossico. Purtroppo aziende che si occupano di smaltimento in questo momento sono oberate di lavoro, per cui le stalle, le aziende o altre attività cui i capannoni sono inagibili rischiano di rimanere ferme per più di un anno. Per questo motivo serve una procedura di emergenza per smaltire con rapidità i materiali e far ripartire l’attività delle imprese. La regione intervenga – conclude Budai – per evitare lungaggini burocratiche”.